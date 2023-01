Útok pri ministerstve zahraničia v Afganistane si vyžiadal päť mŕtvych

Kábul 11. januára (TASR) — Najmenej päť obetí na životoch a viacerých zranených si vyžiadal stredajší samovražedný útok neďaleko afganského ministerstva zahraničných vecí v Kábule, kde sa mali konať rokovania s čínskou delegáciou. Informuje o tom agentúra AFP s odvolaním sa na miestnu políciu.



Hovorca polície v hlavnom meste Afganistanu na Twitteri potvrdil, že došlo k výbuchu, "ktorý si žiaľ vyžiadal obete".



Video, ktorého pravosť overila AFP, zachytáva telá obetí ležiace na ceste pred oploteným areálom rezortu diplomacie, na ktorého sídle veje vlajka hnutia Taliban. Na mieste bolo vidieť aj niekoľko zranených osôb, ktoré kričali o pomoc. Samotná budova ministerstva podľa záberov zrejme nebola vážne poškodená.



Tím novinárov AFP, ktorý v čase výbuchu robil rozhovor vo vedľajšej budove ministerstva pre informácie, videl muža s ruksakom a puškou, ktorý sa neskôr vyhodil do vzduchu. "Prešiel popri mojom aute a po niekoľkých sekundách nastal hlasitý výbuch," povedal šofér AFP.



Námestník ministra pre informácie a kultúru pre AFP uviedol, že nie je známe, či sa čínska delegácia v čase explózie už nachádzala na ministerstve.



V decembri boli v Kábule zranení najmenej piati čínski občania, keď do hotela obľúbeného medzi čínskymi podnikateľmi vtrhli ozbrojenci. K tomuto útoku sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát (IS), ktorá bola zodpovedná aj za útok na pakistanské veľvyslanectvo v Kábule, takisto z decembra.



Hoci Taliban tvrdí, že odkedy sa v roku 2021 opäť dostal k moci, v Afganistane sa zlepšila bezpečnostná situácia, neustále tam dochádza k bombovým útokom. K mnohým z nich sa hlási lokálna odnož IS — Islamský štát v Chorásáne (IS-K).



Vlani v októbri zahynuli štyri osoby a 25 bolo zranených pri útoku na mešitu nachádzajúcu sa na pozemku ministerstva vnútra v Kábule. Pri septembrovom útoku na ruskú ambasádu zomreli dvaja tamojší zamestnanci.