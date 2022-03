Útok pri Tel Avive odsúdil aj palestínsky prezident Abbás

Tel Aviv/Ramalláh/Washington 30. marca (TASR) - Palestínsky prezident Mahmúd Abbás odsúdil utorkový útok pri izraelskom Tel Avive, ktorý si vyžiadal najmenej päť životov. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá Abbásovo odsúdenie útoku spáchaného v Izraeli označila za nezvyčajné. Podobné odsudzujúce vyhlásenia vydali aj OSN, USA a EÚ.



K útoku došlo v utorok večer v dvoch rôznych lokalitách ultraortodoxného mesta Bnei Brak východne od Tel Avivu, kde začal do ľudí na ulici strieľať ozbrojený muž. Podľa videozáznamov zverejnených na sociálnych sieťach strieľal z útočnej pušky a vykrikoval pri tom po arabsky.



Pri útoku zahynulo minimálne päť obyvateľov Izraela vrátane policajta - arabského kresťana, ktorý útočníka napokon zastrelil, avšak sám zakrátko sám v nemocnici podľahol ťažkým zraneniam, uviedol denník The Jerusalem Post.



Izraelské úrady totožnosť zastreleného útočníka nezverejnili. Médiá ho však identifikovali ako 27-ročného Palestínčana z okupovaného Predjordánska, ktorý v minulosti strávil štyri roky v izraelských väzniciach. Polícia v súvislosti s činom zadržala ďalšie dve osoby vrátane jeho možného komplica.



Išlo zrejme teda o ďalší zo série útokov spáchaných arabskými útočníkmi v Izraeli krátko pred začiatkom moslimského pôstneho mesiaca ramadán.



"Zabíjanie izraelských a palestínskych civilistov povedie len k ďalšiemu zhoršeniu situácie pred začiatkom ramadánu," komentoval útok pri Tel Avive palestínsky prezident Mahmúd Abbás vo vyhlásení, ktoré zverejnila oficiálna palestínska tlačová agentúra Wafa. Zároveň varoval, že útok sa nesmie stať zámienkou pre násilie namierené voči Palestínčanom.



Šéf americkej diplomacie Antony Blinken utorkový "teroristický útok" ostro odsúdil a označil ho za neakceptovateľný. Vysoký predstaviteľ EÚ pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josep Borrell odmietol akékoľvek útoky namierené voči civilnému obyvateľstvu a vyjadril podporu Izraelu.



Generálny tajomník OSN António Guterres odsúdil "teroristické útoky", ku ktorým došlo v poslednej dobe v Izraeli a ktoré podľa neho nemožno ničím ospravedlniť. Vyzval pritom na okamžité ukončenie násilia, ktoré podľa neho podkopáva nádeje na mierové urovnanie izraelsko-palestínskeho konfliktu.



Izraelský premiér Naftali Bennett po útoku vyhlásil, že židovský štát momentálne čelí "vlne vražedného arabského terorizmu", voči ktorému bude bojovať "vytrvalo, tvrdohlavo a so železnou päsťou". Ešte v utorok večer sa Bennett stretol s vysokopostavenými predstaviteľmi izraelskej bezpečnosti a na stredu zvolal zasadnutie svojho bezpečnostného kabinetu.