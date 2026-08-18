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Útok pri Záporožskej elektrárni si vyžiadal obeť a 15 zranených
Všetci zranení a obeť boli podľa vedenia elektrárne jej zamestnancami alebo pracovníkmi subdodávateľských firiem.
Autor TASR
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Viedeň/Kyjev 18. augusta (TASR) - Dronový útok v blízkosti Záporožskej jadrovej elektrárne (ZAES) na Ruskom okupovanom území Ukrajiny v utorok pripravil o život jedného človeka a najmenej 15 ďalších utrpelo zranenia. Informovala o tom vo Viedni Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE), ktorú citovala agentúra DPA.
Všetci zranení a obeť boli podľa vedenia elektrárne jej zamestnancami alebo pracovníkmi subdodávateľských firiem. Riaditeľ ZAES označil útok za „najhoršiu udalosť, akú kedy elektráreň zažila“.
MAAE vo svojom vyhlásení spresnila, že dron v utorok ráno explodoval na autobusovej zastávke, ktorú zamestnanci ZAES využívajú pri ceste do práce alebo pri návrate z nej. Agentúra dodala, že výbuch nespôsobil žiadne škody, ktoré by ohrozili bezpečnosť jadrovej elektrárne.
Ruské okupačné úrady o útoku informovali ako prvé a obvinili z neho Ukrajinu. Úrady v Moskve uviedli, že vo veci „teroristických útokov“ v Záporožskej oblasti sa začalo trestné konanie. Ukrajinská strana na tieto obvinenia bezprostredne nereagovala.
MAAE zároveň dostala informácie o ďalších útokoch v priemyselnej oblasti v okolí elektrárne, ktorá sa nachádza v blízkosti frontovej línie.
Generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi vyzval na okamžité zastavenie útokov na jadrové elektrárne na Ukrajine a ich personál. Podľa neho predstavujú vážne riziko pre bezpečnosť a mohli by viesť k jadrovej havárii.
Priamo v ZAES trvalo pôsobí tím MAAE, ktorý monitoruje situáciu a pomáha znižovať riziko spojené s priamymi útokmi, ktoré by mohli viesť k jadrovej havárii.
Záporožskú jadrovú elektráreň a neďaleké mesto Enerhodar ovláda ruská armáda od marca 2022. Kyjev požaduje, aby bola elektráreň opäť pod kontrolou Ukrajiny. Ide o najväčšiu jadrovú elektráreň v Európe a z bezpečnostných dôvodov je všetkých šesť jej reaktorov v súčasnosti odstavených.
Všetci zranení a obeť boli podľa vedenia elektrárne jej zamestnancami alebo pracovníkmi subdodávateľských firiem. Riaditeľ ZAES označil útok za „najhoršiu udalosť, akú kedy elektráreň zažila“.
MAAE vo svojom vyhlásení spresnila, že dron v utorok ráno explodoval na autobusovej zastávke, ktorú zamestnanci ZAES využívajú pri ceste do práce alebo pri návrate z nej. Agentúra dodala, že výbuch nespôsobil žiadne škody, ktoré by ohrozili bezpečnosť jadrovej elektrárne.
Ruské okupačné úrady o útoku informovali ako prvé a obvinili z neho Ukrajinu. Úrady v Moskve uviedli, že vo veci „teroristických útokov“ v Záporožskej oblasti sa začalo trestné konanie. Ukrajinská strana na tieto obvinenia bezprostredne nereagovala.
MAAE zároveň dostala informácie o ďalších útokoch v priemyselnej oblasti v okolí elektrárne, ktorá sa nachádza v blízkosti frontovej línie.
Generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi vyzval na okamžité zastavenie útokov na jadrové elektrárne na Ukrajine a ich personál. Podľa neho predstavujú vážne riziko pre bezpečnosť a mohli by viesť k jadrovej havárii.
Priamo v ZAES trvalo pôsobí tím MAAE, ktorý monitoruje situáciu a pomáha znižovať riziko spojené s priamymi útokmi, ktoré by mohli viesť k jadrovej havárii.
Záporožskú jadrovú elektráreň a neďaleké mesto Enerhodar ovláda ruská armáda od marca 2022. Kyjev požaduje, aby bola elektráreň opäť pod kontrolou Ukrajiny. Ide o najväčšiu jadrovú elektráreň v Európe a z bezpečnostných dôvodov je všetkých šesť jej reaktorov v súčasnosti odstavených.