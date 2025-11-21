Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Útok Ruska na Záporožie si vyžiadal päť mŕtvych, tri osoby sú zranené

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Podľa šéfa regionálnej vojenskej správy Ivana Fedorova boli pri útoku poškodené domy, obchod a miestny trh.

Kyjev 21. novembra (TASR) - Útok ruskej armády na juhoukrajinské mesto Záporožie si vo štvrtok večer vyžiadal najmenej päť obetí na životoch a troch zranených. S odvolaním sa na miestne záchranné služby o tom v noci na piatok informovala agentúra AFP.

Podľa šéfa regionálnej vojenskej správy Ivana Fedorova boli pri útoku poškodené domy, obchod a miestny trh.

Od začiatku ruskej invázie v roku 2022 bolo Záporožie opakovane cieľom raketových a dronových útokov. Zameriavajú sa často na civilnú infraštruktúru, sklady, elektrárne a obývané oblasti, čo spôsobuje civilné obete a materiálne škody. Po vypuknutí vojny mesto Záporožie i rovnomenná oblasť získali vysoký vojenský význam kvôli blízkosti frontu a prítomnosti energetickej infraštruktúry. V oblasti sa nachádza najväčšia jadrová elektráreň v Európe i vodná elektráreň na rieke Dneper.
