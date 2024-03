Útok ruského dronu na Odesu si vyžiadal život 3-mesačného chlapčeka

Odesa 2. marca (TASR) - Medzi obeťami ruského dronového útoku, ktorému bolo v noci na sobotu vystavené juhoukrajinské mesto Odesa, je aj trojmesačné dieťa.



Podľa britskej stanice BBC to v sobotu potvrdili miestne úrady, ktoré dodali, že podľa aktualizovaných zistení o život prišli tri osoby vrátane spomínaného trojmesačného chlapčeka. Jeho matku stále hľadajú pod ruinami bytového domu polozrúteného po náraze samovražedného dronu.



Oficiálne údaje o tom, koľko ľudí je pod troskami, nateraz nie sú k dispozícii.



Oblastná prokuratúra v Odese informovala, že za nezvestných je považovaných šesť obyvateľov domu. Miestne médiá s odvolaním sa na záchranárov píšu, že pod troskami môže byť až 12 ľudí. Dodávajú, že zničených je 18 bytových jednotiek.



K nočnému útoku na Odesu sa medzičasom vyjadril aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý vo svojom statuse na sociálnych sieťach spomenul aj to, že bezpilotnými lietadlami bol zasiahnutý aj Charkov na východe Ukrajiny a viaceré lokality v Sumskej oblasti na severovýchode krajiny.



Zelenskyj vo svojom statuse apeloval, že Ukrajina potrebuje od svojich spojencov viac systémov protivzdušnej obrany.



"Je potrebné posilniť ukrajinský vzdušný štít, aby sme našim ľuďom dodali ochranu pred ruským terorom. Viac systémov protivzdušnej obrany, viac rakiet protivzdušnej obrany – to zachraňuje životy," napísal ukrajinský prezident.