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Útok sudánskej armády si vyžiadal 15 mŕtvych, medzi obeťami sú aj deti

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Na snímke sudánsky vojak. Foto: TASR/AP

Vojna v Sudáne si vyžiadala viac než 200.000 mŕtvych a podľa ľudskoprávnych organizácií zapríčinila najväčšiu krízu hladu a vysídlenia na svete.

Autor TASR
Chartúm 16. novembra (TASR) - Dronový útok sudánskej armády v štáte Západný Kordofán zabil 15 ľudí vrátene štyroch detí, ktoré v čase úderu hrali futbal. S odvolaním sa na preživšieho útok o tom v pondelok informovala agentúra AFP, píše TASR.

Preživší uviedol, že deväť obetí tohto útoku boli jeho príbuzní. Dron podľa neho zasiahol dedinu dvakrát - najprv námestie, kde deti hrali futbal, následne domy, pričom v niektorých vypukol požiar.

Observatórium v Kordofáne potvrdilo počet mŕtvych a uviedlo tiež, že tento nedeľňajší dvojitý útok si vyžiadal aj zranených a zničil viacero domov.

K tomuto útoku došlo v čase, keď sudánska armáda vedie protiofenzívu v Západnom Kordofáne s cieľom znova získať územie od polovojenských Síl rýchlej podpory (RSF), s ktorými vedie vojnu od apríla 2023.

Vojna v Sudáne si vyžiadala viac než 200.000 mŕtvych a podľa ľudskoprávnych organizácií zapríčinila najväčšiu krízu hladu a vysídlenia na svete.

OSN opakovane odsúdila obe strany tohto konfliktu za využívanie dronov, ktoré len v prvej polovici roka 2026 zabili viac než 1100 ľudí. Zo stoviek detských obetí v tomto roku bolo podľa OSN až dve tretiny detí zabitých alebo zranených pri útokoch dronmi.
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