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Útok sudánskej armády si vyžiadal 15 mŕtvych, medzi obeťami sú aj deti
Vojna v Sudáne si vyžiadala viac než 200.000 mŕtvych a podľa ľudskoprávnych organizácií zapríčinila najväčšiu krízu hladu a vysídlenia na svete.
Autor TASR
Chartúm 16. novembra (TASR) - Dronový útok sudánskej armády v štáte Západný Kordofán zabil 15 ľudí vrátene štyroch detí, ktoré v čase úderu hrali futbal. S odvolaním sa na preživšieho útok o tom v pondelok informovala agentúra AFP, píše TASR.
Preživší uviedol, že deväť obetí tohto útoku boli jeho príbuzní. Dron podľa neho zasiahol dedinu dvakrát - najprv námestie, kde deti hrali futbal, následne domy, pričom v niektorých vypukol požiar.
Observatórium v Kordofáne potvrdilo počet mŕtvych a uviedlo tiež, že tento nedeľňajší dvojitý útok si vyžiadal aj zranených a zničil viacero domov.
K tomuto útoku došlo v čase, keď sudánska armáda vedie protiofenzívu v Západnom Kordofáne s cieľom znova získať územie od polovojenských Síl rýchlej podpory (RSF), s ktorými vedie vojnu od apríla 2023.
Vojna v Sudáne si vyžiadala viac než 200.000 mŕtvych a podľa ľudskoprávnych organizácií zapríčinila najväčšiu krízu hladu a vysídlenia na svete.
OSN opakovane odsúdila obe strany tohto konfliktu za využívanie dronov, ktoré len v prvej polovici roka 2026 zabili viac než 1100 ľudí. Zo stoviek detských obetí v tomto roku bolo podľa OSN až dve tretiny detí zabitých alebo zranených pri útokoch dronmi.
Preživší uviedol, že deväť obetí tohto útoku boli jeho príbuzní. Dron podľa neho zasiahol dedinu dvakrát - najprv námestie, kde deti hrali futbal, následne domy, pričom v niektorých vypukol požiar.
Observatórium v Kordofáne potvrdilo počet mŕtvych a uviedlo tiež, že tento nedeľňajší dvojitý útok si vyžiadal aj zranených a zničil viacero domov.
K tomuto útoku došlo v čase, keď sudánska armáda vedie protiofenzívu v Západnom Kordofáne s cieľom znova získať územie od polovojenských Síl rýchlej podpory (RSF), s ktorými vedie vojnu od apríla 2023.
Vojna v Sudáne si vyžiadala viac než 200.000 mŕtvych a podľa ľudskoprávnych organizácií zapríčinila najväčšiu krízu hladu a vysídlenia na svete.
OSN opakovane odsúdila obe strany tohto konfliktu za využívanie dronov, ktoré len v prvej polovici roka 2026 zabili viac než 1100 ľudí. Zo stoviek detských obetí v tomto roku bolo podľa OSN až dve tretiny detí zabitých alebo zranených pri útokoch dronmi.