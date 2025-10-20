< sekcia Zahraničie
Ukrajinský útok na ruský závod obmedzil aj kazašskú produkciu plynu
Ukrajina potvrdila, že zasiahla plynárenský závod v Orenburskej oblasti zhruba 1700 kilometrov východne v ruskom vnútrozemí a ropnú rafinériu v Samarskej oblasti.
Autor TASR
Moskva 20. októbra (TASR) - Útok ukrajinského dronu na ruský plynárenský závod v Orenburgu prinútil susedný Kazachstan znížiť produkciu vo svojom ropnom a plynovom kondenzátovom poli Karačaganak o 25 až 30 percent. V pondelok to pre agentúru Reuters uviedli dva zdroje z odvetvia, píše TASR.
Produkcia v Karačaganaku v pondelok klesla na 25.000 až 28.000 metrických ton z bežnej úrovne zhruba 35.500, uviedli dva zdroje. Pre citlivosť situácie hovorili pod podmienkou anonymity.
Orenburg patrí medzi najväčšie závody na spracovanie plynu na svete a po útoku bol nútený pozastaviť príjem plynu z Kazachstanu, uviedlo v nedeľu kazašské ministerstvo energetiky.
Kyjev v snahe narušiť Moskve dodávky paliva pre armádu a pripraviť ju o financovanie vojenských operácií od augusta zintenzívnil útoky na ruské rafinérie a ďalšie energetické zariadenia.
Oba anonymné zdroje uviedli, že Orenburg ovládaný ruským producentom plynu spoločnosťou Gazprom by mohol v pondelok obnoviť časť odberu plynu z Karačaganaku. Kedy sa obnovia bežné úrovne dodávok, však odmietli povedať.
Karačaganak v roku 2024 produkoval približne 263.000 barelov ropy denne. Vyváža ju konzorcium Caspian Pipeline cez ruský terminál v Čiernom mori aj cez ruský ropovod Družba do Nemecka.
Pole prevádzkuje konzorcium európskych spoločností Shell (29,25 percent) a Eni (29,25 percent), americkej Chevron (18 percent), ruskej Lukoil (13,5 percent) a domácej KazMunayGaz (10 percent). Konzorcium, Gazprom a kazašské ministerstvo energetiky na žiadosti o komentár nereagovali.
