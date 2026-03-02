< sekcia Zahraničie
Útok ukrajinských dronov na prístav Novorossijsk zranil päť ľudí
Pravdepodobným cieľom útokov bol terminál Šescharis, jeden z najväčších ropných komplexov v južnom Rusku.
Autor TASR
Moskva 2. marca (TASR) - Pri útokoch ukrajinských dronov na ruské čiernomorské prístavné mesto a námornú základňu Novorossijsk bolo päť ľudí zranených, uviedli v pondelok miestni predstavitelia. TASR o tom píše podľa agentúry DPA a webu The Moscow Times.
Úlomky zostrelených dronov poškodili niekoľko obytných budov v Novorossijsku, oznámilo regionálne operačné stredisko.
Pravdepodobným cieľom útokov bol terminál Šescharis, jeden z najväčších ropných komplexov v južnom Rusku, ktorý zohráva kľúčovú úlohu pri exporte cez Čierne more. Ukrajinský generálny štáb už predtým uviedol, že zariadenie podporuje ruské sily bojujúce na Ukrajine. K poslednému útoku tam došlo v novembri.
Ruské ministerstvo obrany spresnilo, že jednotky protivzdušnej obrany počas noci zachytili a zničili 172 ukrajinských dronov, z toho 67 nad Čiernym morom a 66 nad Krasnodarským krajom.
Útok narušil leteckú dopravu v južnom Rusku, pričom úrady odložili alebo zrušili desiatky vnútroštátnych a medzinárodných letov na letiskách v Krasnodare, Soči a Gelendžiku, vrátane letov do Istanbulu, Tel Avivu a Dubaja.
