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Útok Ukrajiny v Rusku spôsobil požiar v logistickom centre Wildberries
Wildberries - najväčší ruský internetový predajca - je v uplynulej dobe opakovane terčom útokov Ukrajiny, podľa ktorej táto spoločnosť dodáva komponenty ruskej armáde.
Autor TASR
Moskva 26. augusta (TASR) - Na dom na juhozápade Ruska sa zrútil dron, pričom zahynuli dvaja ľudia. Ruskí predstavitelia v stredu zároveň informovali o ďalšom ukrajinskom útoku na logistické centrum internetového predajcu Wildberries a následnom požiari. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Bohužiaľ, zahynuli dvaja ľudia: muž a 14-ročné dieťa,“ napísal gubernátor Lipeckej oblasti Igor Artamonov na platforme Telegram. Zranenia podľa neho utrpeli dve ženy. Artamonov neuviedol, či išlo o ukrajinský dron.
Podľa ruského ministerstva obrany systémy protivzdušnej obrany v noci zneškodnili 426 ukrajinských dronov.
Pri útoku vypukol požiar v logistickom centre spoločnosti Wildberries v meste Kotovsk v Tambovskej oblasti, oznámil tamojší gubernátor Jevgenij Pervyšov. Požiar podľa gubernátora zachvátil plochu s rozlohou viac ako 100.000 štvorcových metrov.
Wildberries - najväčší ruský internetový predajca - je v uplynulej dobe opakovane terčom útokov Ukrajiny, podľa ktorej táto spoločnosť dodáva komponenty ruskej armáde.
Okrem toho ukrajinské jednotky útočia aj na spoločnosť Ozon, ktorá je obchodným rivalom Wildberries.
Logistické centrá a sklady týchto dvoch spoločností, ktoré prirovnávajú k Amazonu, sú omnoho menej chránené ako vojenské ciele. Ukrajinské útoky dronmi im už spôsobili škody vo výške niekoľkých miliárd eur, viacero centier úplne vyhorelo.
„Bohužiaľ, zahynuli dvaja ľudia: muž a 14-ročné dieťa,“ napísal gubernátor Lipeckej oblasti Igor Artamonov na platforme Telegram. Zranenia podľa neho utrpeli dve ženy. Artamonov neuviedol, či išlo o ukrajinský dron.
Podľa ruského ministerstva obrany systémy protivzdušnej obrany v noci zneškodnili 426 ukrajinských dronov.
Pri útoku vypukol požiar v logistickom centre spoločnosti Wildberries v meste Kotovsk v Tambovskej oblasti, oznámil tamojší gubernátor Jevgenij Pervyšov. Požiar podľa gubernátora zachvátil plochu s rozlohou viac ako 100.000 štvorcových metrov.
Wildberries - najväčší ruský internetový predajca - je v uplynulej dobe opakovane terčom útokov Ukrajiny, podľa ktorej táto spoločnosť dodáva komponenty ruskej armáde.
Okrem toho ukrajinské jednotky útočia aj na spoločnosť Ozon, ktorá je obchodným rivalom Wildberries.
Logistické centrá a sklady týchto dvoch spoločností, ktoré prirovnávajú k Amazonu, sú omnoho menej chránené ako vojenské ciele. Ukrajinské útoky dronmi im už spôsobili škody vo výške niekoľkých miliárd eur, viacero centier úplne vyhorelo.