Útok v Bagdade si vyžiadal život predstaviteľa spravodajských služieb
Bagdad 21. marca (TASR) - Pri dronovom útoku v Bagdade zahynul pracovník irackých spravodajských služieb. Útok bol namierený priamo na budovu veliteľstva spravodajských služieb v obytnej štvrti v centre mesta, uviedol tamojší bezpečnostný predstaviteľ. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Padol ako mučeník,“ uviedli iracké spravodajské služby vo svojom vyhlásení, v ktorom odsúdili „teroristický útok spáchaný zločineckými živlami“. Bezpečnostný predstaviteľ a zdroj z irackých záchranných služieb zároveň informovali, že ďalší pracovník utrpel zranenia.
„Bezpilotné lietadlo zaútočilo na veliteľstvo Irackej národnej spravodajskej služby v štvrti Mansúr“ okolo 10.00 h miestneho času (08.00 h SEČ), uviedol šéf bezpečnostnej mediálnej jednotky irackej vlády generál Saad Maan vo svojom krátkom vyhlásení.
Iracký bezpečnostný predstaviteľ, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, predtým uviedol, že útok bol zameraný na „telekomunikačnú budovu“, v ktorej sídli národná spravodajská služba, ktorá spolupracuje s americkými poradcami v Iraku v rámci medzinárodnej protidžihádistickej koalície.
Ďalší dron, ktorý operáciu natáčal, sa podľa toho istého zdroja zrútil na súkromný športový klub, ktorý je obľúbený medzi irackou elitou a zahraničnými diplomatmi.
Irak bol proti svojej vôli vtiahnutý do regionálneho konfliktu, ktorý vyvolal spoločný útok USA a Izraela na susedný Irán 28. februára.
