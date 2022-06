ÚTOK V KATOLÍCKOM KOSTOLE: O život prišlo najmenej 50 ľudí

Lagos 6. júna (TASR) - Najmenej 50 ľudí prišlo o život pri útoku, ktorý sa odohral v nedeľu v katolíckom kostole v meste Owo na juhozápade Nigérie. Medzi obeťami sú ženy aj deti, informovala v pondelok agentúra Reuters s odvolaním sa na miestne zdravotnícke zdroje a médiá.



Desiatky ľudí boli pri útoku zranené a boli prevezené do nemocníc v meste Owo. Tamojší lekári prostredníctvom sociálnych sietí vyzvali verejnosť na darovanie krvi.



Guvernér štátu Ondo, Arakunrin Oluwarotimi Akeredolu, navštívil miesto útoku a zranené osoby v nemocnici a nedeľný incident označil za "veľký masaker", ktorý by sa už nemal opakovať.



Reuters dodal, že totožnosť a motív útočníkov neboli bezprostredne neznáme.



K útoku došlo v Kostole sv. Františka Xaverského počas omše, ktorou veriaci slávili slávnosť zoslania Ducha svätého (Turíce).



Útočníci pri útoku v chráme použili ručné strelné zbrane a odpálili aj výbušniny.



Následne po útoku sa objavili informácie, že útočníci uniesli niekoľko kňazov i veriacich. Hovorca biskupstva Ondo, Augustine Ikwu, však tieto tvrdenia poprel.



Ikwu zároveň uviedol, že totožnosť útočníkov zostáva neznáma. Dodal, že v okolí kostola v Owe boli rozmiestnené nigérijské bezpečnostné zložky.



Tlmočil zároveň výzvu biskupa diecézy Ondo, Juda Ayodejiho Arogundadeho, ktorý sa obrátil na katolíkov, aby "zachovali pokoj, dodržiavali zákony a modlili sa za návrat mieru a normálneho stavu do našej obce, (federálneho) štátu a celej krajiny".



Pápež František v reakcii na útok vyjadril solidaritu s obeťami a uistil, že sa modlí za všetkých, ktorých sa tragédia týka, informoval spravodajský web Vatican News.



Nigérijský prezident Muhammadu Buhari vo svojej reakcii vyslovil sústrasť rodinám obetí a nariadil záchranným zložkám, aby poskytli všemožnú pomoc zraneným. Avizoval tiež: "Nech sa deje čokoľvek, táto krajina sa nikdy nepoddá zlu a zlým ľuďom a temnota nikdy nepremôže svetlo. Nigéria napokon zvíťazí".



Reuters pripomenul, že Nigéria bojuje na severe svojho územia proti islamistickému povstaniu a ozbrojeným gangom, ktoré podnikajú útoky a únosy s cieľom získať výkupné.