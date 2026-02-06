< sekcia Zahraničie
ÚTOK V MOSKVE: Terčom strelca bol generálporučík Vladimir Alexejev
Od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 bolo zabitých niekoľko popredných ruských vojenských predstaviteľov.
Autor TASR
Moskva 6. februára (TASR) - V piatok ráno bol v bytovom dome v Moskve postrelený ruský generálporučík Vladimir Alexejev, informovali tamojší predstavitelia. Po incidente ho hospitalizovali v nemocnici, píše TASR podľa agentúr AFP a TASS.
„Vyšetrovací výbor Ruskej federácie začal trestné stíhanie... v súvislosti s pokusom o vraždu generálporučíka Vladimíra Alexejeva na severozápade Moskvy,“ uviedla hovorkyňa výboru Svetlana Petrenkovová.
Neznámy páchateľ vystrelil niekoľko rán na Alexejeva a následne z miesta činu ušiel. „Obeť hospitalizovali v jednej z moskovských nemocníc,“ dodala Petrenková.
Od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 bolo zabitých niekoľko popredných ruských vojenských predstaviteľov. K zodpovednosti za niektoré z týchto útokov sa prihlásil Kyjev, pripomína AFP.
