Útok v nemeckom Trieri si vyžiadal štyri obete

Trier 1. decembra (TASR) - Utorňajší incident, pri ktorom 51-ročný Nemec narážal autom do chodcov v pešej zóne v nemeckom meste Trier, si vyžiadal štyri obete na životoch vrátane deväťmesačného dieťaťa. Potvrdila to na tlačovej konferencii v utorok večer tamojšia polícia.



Ďalšími obeťami sú 25-ročná a 73-ročná žena z Trieru a 45-ročný muž. Pätnásť osôb utrpelo zranenia, z toho štyri ťažké, objasnil minister vnútra spolkovej krajiny Porýnie-Falcko Roger Lewentz. Zhruba 24 ľudí utrpelo šok.



Polícia muža zadržala už štyri minúty po tom, čo o 13.57 h prijala prvý tiesňový hovor, uviedol tamojší policajný prezident Franz-Dieter Ankner. Muž kládol pri zatýkaní výrazný odpor. Na základe doterajších výsledkov vyšetrovania nič nenasvedčuje tomu, že by išlo o politicky či nábožensky motivovaný čin alebo akt terorizmu. Muž sa nachádza vo vyšetrovacej väzbe a stále prebieha jeho výsluch.



Ako povedal prokurátor Peter Fritzen, z predbežnej správy lekára, ktorý muža vyšetril, vyplýva, že môže trpieť psychickými problémami. Toto podozrenie však ešte musí potvrdiť odborný lekár - nariadené je vypracovanie psychiatrického posudku. V čase spáchania skutku bol muž navyše pod vplyvom alkoholu a v krvi mu namerali 1,4 promile. Podľa prokurátora si vozidlo pred časom požičal a následne v ňom niekoľko dní žil.



Prokuratúra vedie vyšetrovanie vo veci podozrenia zo štvornásobnej vraždy, viacnásobného pokusu o vraždu a viacnásobného ublíženia na zdraví. V stredu bude muž, ktorý sa narodil v Trieri a žije v okrese Trier-Saarburg, predvedený pred miestneho sudcu. Doteraz nebol trestaný. Zatiaľ nie je jasné, či bude naňho vydaný zatykač, alebo ho umiestnia v uzatvorenej psychiatrickej nemocnici, ak sa potvrdí, že trpí psychickými problémami.



Starosta Trieru Wolfram Leibe sa na tlačovke poďakoval takmer 700 zasahujúcim policajtom a záchranárom. Centrum Trieru zostáva naďalej uzatvorené.