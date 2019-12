Útok v Ostrave má siedmu obeť, zomrela ťažko zranená žena

Ostrava 12. decembra (TASR) - Ťažko zranená žena, ktorej útočník vo Fakultnej nemocnici v Ostrave v utorok strelil do hlavy, vo štvrtok zomrela. Útok 42-ročného strelca si tak vyžiadal sedem obetí na životoch, informovala spravodajská televízia ČT24. Ďalší dvaja zranení muži sú mimo ohrozenia života, jedného z nich prepustili do domácej starostlivosti.



Stav ženy, ktorej útočník strelil do hlavy, bol od utorka kritický. V stredu nemocnica oznámila, že jej stav sa zhoršil a táto situácia pretrvávala aj vo štvrtok ráno. "Ťažko zranená žena zomrela," uviedla hovorkyňa nemocnice Petra Petlachová.



Fakultná nemocnica v Ostrave vo štvrtok otvorila traumatologické oddelenie i čakáreň ambulancie v budove polikliniky, kde sa odohrala streľba.



K útoku na traumatológii v Ostrave došlo v utorok okolo 07.15 h, policajti na miesto prišli tri minúty po tom, čo sa o streľbe dozvedeli. Útočník stihol odísť, než dorazila prvá hliadka. Páchateľ si strelil do hlavy, keď polícia vypátrala jeho auto.



Český premiér Andrej Babiš oznámil, že celoštátne uctenie si pamiatky obetí streľby v ostravskej nemocnici sa uskutoční 17. decembra. Formálne nepôjde o štátny smútok.