ÚTOK V ŠKOLE: Britská polícia obvinila 13-ročného chlapca
Chlapec, ktorého meno nemožne zverejniť pre jeho vek, čelí aj obvineniam z držania noža na pôde školy a nastriekania insekticídu do tváre ďalšej osobe.
Autor TASR
Londýn 12. februára (TASR) - Polícia v Londýne vo štvrtok oznámila, že obvinila 13-ročného chlapca z dvoch prípadov pokusu o vraždu po útoku nožom na jednej zo škôl, pri ktorom utrpeli zranenia dve deti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Chlapec, ktorého meno nemožne zverejniť pre jeho vek, čelí aj obvineniam z držania noža na pôde školy a nastriekania insekticídu do tváre ďalšej osobe. Polícia ho zadržala niekoľko hodín po incidente. Podľa polície sa mal vo štvrtok postaviť pred súd v Londýne.
Metropolitná polícia uviedla, že po útoku, ku ktorému došlo v utorok počas obednej prestávky v škole na severozápade Londýna, sú v nemocnice dvaja chlapci vo veku 12 a 13 rokov. Obaja sú v stabilizovanom stave.
Vzhľadom na okolnosti incidentu vyšetrovanie prevzali príslušníci protiteroristickej jednotky. Incident dosiaľ neoznačili za „teroristický“.
„Ide o mimoriadne závažné obvinenia voči tomuto mladému chlapcovi a naďalej podporujeme obete a ich rodiny, ako aj širšiu komunitu školy po tomto šokujúcom incidente,“ povedala Helen Flanaganová z protiteroristickej polície v Londýne.
AFP informuje, že Spojené kráľovstvo, najmä Londýn, už dlho bojuje s násilím medzi tínedžermi a používaním nožov. Podľa odborov zastupujúcich učiteľov násilie narastá v celej krajine.
