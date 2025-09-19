< sekcia Zahraničie
Útok v Sudáne na mešitu v tábore pre vysídlencov si vyžiadal 75 obetí
Autor TASR
Chartúm 19. septembra (TASR) - Sudánske polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF) v piatok zabili 75 ľudí pri dronovom útoku na mešitu v tábore pre vysídlencov neďaleko mesta al-Fášir, uviedli záchranári. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
RSF podnikli útok v rámci snahy získať kontrolu nad posledným mestom v Dárfúre, ktoré je zatiaľ v rukách armády. Útok zasiahol mešitu v tábore Abú Šúk, uviedla dobrovoľnícka skupina Emergency Response Room. „Telá vytiahli spod trosiek mešity,“ upresnila skupina vo vyhlásení. RSF sa k incidentu bezprostredne nevyjadrila.
Sudánska armáda vedie ničivú vojnu s RSF od apríla 2023. Pád mesta al-Fášir by pre RSF zabezpečil úplnú územnú kontrolu nad regiónom, kde OSN a ľudskoprávne organizácie už hlásili rozsiahle násilnosti vrátane etnicky motivovaných vrážd, píše AFP.
Humanitárne výskumné laboratórium (HRL) z Yaleovej univerzity vo štvrtok zverejnilo satelitné snímky ukazujúce postup RSF na viacerých frontoch.
Boje trvajú už tretí rok a vyžiadali si desaťtisíce obetí, milióny ľudí vyhnali z domovov a mnoho obyvateľov sa ocitlo na pokraji hladomoru vrátane utečencov v tábore Abú Šúk, kde žije asi 450.000 ľudí.
