Útok v Sýrskej púšti si vyžiadal životy najmenej 15 vojakov

Damask 7. marca (TASR) - Pätnásť vojakov sýrskej armády zahynulo pri útoku na armádny autobus, ktorý sa odohral v nedeľu podvečer v púšti v strednej časti Sýrie. Sýrske štátne médiá v tejto súvislosti informovali, že šlo o "teroristický útok" spáchaný džihádistickou skupinou Islamský štát (IS), uviedla v nedeľu agentúra AFP.



Napriek pádu "kalifátu" IS v roku 2019 táto islamistická skupina aj naďalej podniká útoky, pričom pri nich používa úkryty v Sýrskej púšti, ktorá sa rozprestiera od okraja hlavného mesta Damask až po iracké hranice.



Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii informovalo, že príslušníci bunky IS "zaútočili na vojenský autobus", pričom "zabili 15 vojakov a zranili 18 ďalších".



Štátna tlačová agentúra SANA v nedeľu informovala o 13 mŕtvych "vrátane dôstojníkov" a 18 zranených, ktorí sa stali obeťami "teroristického útoku" na vojenský autobus.



SOHR, ktoré sa spolieha na sieť informátorov po celej krajine, uviedlo, že počet obetí sa môže zvýšiť, keďže väčšina vojakov bola "vážne zranená".



IS sa k zodpovednosti za útok bezprostredne neprihlásil, poznamenala AFP.



V tomto roku bolo pri útokoch IS v Sýrskej púšti zabitých 61 prorežimných vojakov a milicionárov spojených s Iránom, sumarizovala AFP.