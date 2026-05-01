< sekcia Zahraničie
ÚTOK V ŽIDOVSKEJ ŠTVRTI: Muža obvinili z pokusu o vraždu
Britský premiér Keir Starmer sa vo štvrtok zaviazal posilniť bezpečnosť židovskej komunity v krajine po tom, čo jej členovia obvinili vládu zo zlyhávania pri ich ochrane.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Londýn 1. mája (TASR) - Britská polícia v piatok oznámila, že obvinila 45-ročného muža z pokusu o vraždu po útoku nožom na dvoch príslušníkov židovskej komunity na severe Londýna. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Essa Suleiman... bol obvinený z dvoch pokusov o vraždu a z držby predmetu s čepeľou na verejnom priestranstve v súvislosti s útokom, ku ktorému došlo v stredu vo (štvrti) Golders Green,“ ozrejmila metropolitná polícia vo vyhlásení.
Ministerstvo vnútra vo štvrtok oznámilo, že zvyšuje úroveň teroristickej hrozby v Spojenom kráľovstve na štvrtý stupeň z piatich. Úroveň hrozby bola od februára 2022 na úrovni „značná“, no po spomínanom incidente sa rozhodlo o jej zvýšení.
K útoku v prevažne židovskej štvrti Golders Green došlo v stredu počas dňa. Obete vo veku 76 a 34 rokov záchranári previezli do nemocnice a ich stav je v súčasnosti stabilizovaný.
Útočník má britské občianstvo, no narodil sa v Somálsku a do Británie pricestoval ako dieťa. Muž sa už v minulosti správal násilne a mal problémy s duševným zdravím, uviedol na tlačovej konferencii náčelník londýnskej metropolitnej polície Mark Rowley.
