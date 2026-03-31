ÚTOK VLKA NA ČLOVEKA V NEMECKU:Ide o prvý prípad od návratu do prírody
Vlk bol v Nemecku považovaný za vyhynutého približne 150 rokov, na prelome 20. a 21. storočia sa však začal do voľnej prírody vracať.
Autor TASR
Hamburg 31. marca (TASR) — V Nemecku došlo v pondelok k útoku vlka na človeka. Podľa Spolkového úradu na ochranu prírody sa tak stalo prvýkrát od návratu tejto psovitej šelmy do voľnej prírody v roku 1998. Pri incidente, ktorý sa stal v nákupnej pasáži v prístavnom meste Hamburg neďaleko obchodného domu IKEA, bola zranená žena. Sanitka ju odviezla do nemocnice, kde absolvovala ambulantné ošetrenie. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA.
Nákupná pasáž, kde k útoku vlka došlo, je dlhá len asi 20 metrov a na oboch stranách má sklené dvere, ktoré sa automaticky otvárajú a zatvárajú. Zviera následne ušlo k jazeru Binnenalster, kde sa ho policajtom podarilo chytiť. Kam ho odviezli, nie je známe.
„Vlk je v bezpečí a momentálne sa mu poskytuje veterinárna starostlivosť,“ oznámil úrad životného prostredia v Hamburgu, ktorý rozhodne o jeho ďalšom osude včas a v úzkej spolupráci s odborníkmi.
Vlka, ktorý napadol ženu, v predchádzajúcich dňoch videli v západnej časti Hamburgu. Potvrdil to Norman Stier z Technickej univerzity v Drážďanoch, ktorý analyzoval video a fotografiu poskytnuté občanmi. Prvé pozorovania boli zaznamenané v sobotu v dvoch parkoch v štvrti Blankenese, v krátkom čase pribudli ďalšie.
Expert na vlky Eckhard Fuhr sa v rozhovore pre televíznu stanicu RTL vyslovil za usmrtenie tohto vlka, pretože trvalý život v zajatí v zoologickej záhrade by bol pre neho utrpením. Alternatívu – vypustenie zvieraťa späť do voľnej prírody – považuje tiež za problematickú.
Predpokladá sa, že chytený vlk je pomerne mladý. S najväčšou pravdepodobnosťou ide o mláďa, ktoré opustilo svoju svorku a v tejto fáze života vlky zvyčajne prekonávajú dlhé vzdialenosti. Pri hľadaní vlastného teritória sa pravdepodobne zatúlal čoraz hlbšie do mesta a začal hľadať cestu von.
Vlk bol v Nemecku považovaný za vyhynutého približne 150 rokov, na prelome 20. a 21. storočia sa však začal do voľnej prírody vracať. Išlo o prirodzený proces, v rámci ktorého vlky prenikali na územie Nemecka z Poľska. V súčasnosti sa v lesoch v niekoľkých severonemeckých spolkových krajinách potuluje odhadom 1600 jedincov. Odborníci však varujú, že ich rastúci počet znamená, že stretnutia s ľuďmi budú čoraz pravdepodobnejšie.
Rozširujúca sa populácia vlkov viedla dolnú komoru nemeckého parlamentu - Spolkový snem (Bundestag), k schváleniu zákona, ktorý umožňuje ich odstrel za určitých podmienok. Návrh zákona v piatok schválila aj horná komora parlamentu – Spolková rada (Bundesrat).
