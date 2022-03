Útok vo vlaku z novembra 2021 vyšetrujú v Nemecku ako terorizmus

Karlsruhe 21. marca (TASR) - Nemecká spolková prokuratúra v pondelok oznámila, že začína vyšetrovanie možného činu islamistického terorizmu v spojitosti s útokom z vlaňajšieho novembra, pri ktorom zranil jeden Sýrčan vo vlaku nožom štyri osoby. TASR správu prevzala z agentúr AFP a DPA.



Muž zaútočil 6. novembra vo vlaku na trati medzi Regensburgom a Norimbergom v nemeckej spolkovej krajine Bavorsko na štyroch mužov vo veku 26–60 rokov a spôsobil im zranenia.



Podozrivý je 27-ročný Sýrčan, ktorý do Nemecka pricestoval v roku 2014 a v roku 2016 mu bol udelený azyl. Výsledky predbežného vyšetrenia zadržaného zistili, že trpí paranoidnou schizofréniou a pravdepodobne za svoje činy nenesie trestnú zodpovednosť. Muž bol umiestnený do psychiatrickej starostlivosti, píše AFP.



Úrad prokuratúry v Mníchove v pondelok vyjadril presvedčenie, že v tom čase 27-ročný útočník konal na základe "extrémistického islamistického presvedčenia", píše AFP. Muž podľa DPA pohŕdal všetkými Nemcami a chcel žiť len s ďalšími "pravovernými" moslimami v štáte založenom na islamskom práve šaría. Našli uňho propagandistický materiál extrémistickej organizácie Islamský štát (IS).



Prípadom sa v súčasnosti zaoberá protiteroristické oddelenie bavorskej polície. Vyšetrovanie prevezme spolková prokuratúra so sídlom v Karlsruhe, ktorá sa zaoberá prípadmi terorizmu.