ÚTOK ŽRALOKA: Američanka prišla o život na Bahamách

Nassau 5. decembra (TASR) - Žena z amerického mesta Boston prišla v pondelok na Bahamských ostrovoch o život po útoku žraloka. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Žralok na ženu zaútočil pri pobreží ostrova New Providence. Úrady je meno úrady nezverejnili. Desiree Fergusonová z miestnej polície uviedla, žena sa v čase útoku venovala paddleboardingu spolu jedným mužom. Ten zranenia neutrpel. Fergusonová vyjadrila v spojitosti s touto nešťastnou udalosťou ľútosť.



Polícia dodala, že ženu aj muža zachránil plavčík na člne. Žena však utrpela vážne zranenia a na mieste bola vyhlásená za mŕtvu. To, aký druh žraloka útočil, nebolo bezprostredne známe. Príslušníci polície na žiadosť o vyjadrenie bezprostredne nereagovali.



Gavin Naylor z Medzinárodného archívu útokov žralokov pri Múzeu na Floride (ISAF) uviedol, že útoky žralokov na ľudí končiace sa smrťou sú zriedkavé. V priemere je ich ročne hlásených päť alebo šesť a k väčšine z nich dochádza v Austrálii.



New Providence je jeden z ostrovov v súostroví Bahamy, ktoré sa nachádza v Karibskom mori.