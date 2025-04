Útok žraloka v Izraeli si vyžiadal jednu obeť

Tel Aviv 22. apríla (TASR) - Izraelské orgány v utorok našli pozostatky 40-ročného muža, ktorý sa v pondelok stratil na pobreží mesta Chadera krátko po ohlásení útoku žraloka. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA a denníka The Jerusalem Post.



Polícia v meste Chadera v utorok skoro ráno miestneho času obnovila pátranie po plavcovi, ktorého telo našli o pár hodín neskôr potápači. Mužove pozostatky boli prevezené do Ústavu súdneho lekárstva v Tel Avive.



Vyšetrovateľom doposiaľ nie je jasné, či muža napadol jeden alebo viacero žralokov. Pátralo po ňom niekoľko izraelských agentúr a štátnych či dobrovoľníckych orgánov. Obeť údajne bývala v meste Petach Tikva a má štyri deti.



Návštevníci v meste Chadera boli vyzvaní, aby do mora v oblasti nevstupovali a viaceré pláže boli podľa polície uzavreté. Aj v utorok poobede boli z regiónu hlásené zahliadnutia žralokov v plytkých vodách.



Žralok piesočný a čiernocípy sa v oblasti vyskytuje zvyčajne od novembra do mája a vo všeobecnosti sú oba druhy vnímané ako neškodné pre ľudí. Podobné útoky sú preto v Izraeli považované za mimoriadne zriedkavé.