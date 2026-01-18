< sekcia Zahraničie
ÚTOK ŽRALOKA: V Sydney napadol tínedžera, jeho stav je kritický
Žralok napadol asi 13-ročného chlapca v popoludňajších hodinách pri pláži Shark Beach, uviedla polícia štátu Nový Južný Wales s tým, že podľa zranení išlo pravdepodobne o veľkého jedinca.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Sydney 18. januára (TASR) - V austrálskom zálive v Sydney Harbour v nedeľu napadol tínedžera žralok, ktorý je podľa tamojšej polície v kritickom stave. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Žralok napadol asi 13-ročného chlapca v popoludňajších hodinách pri pláži Shark Beach, uviedla polícia štátu Nový Južný Wales s tým, že podľa zranení išlo pravdepodobne o veľkého jedinca.
Policajti vytiahli chlapca z vody pri pláži v prístave vo východnej časti Sydney, v predmestí Vaucluse. Chlapcovi poskytli prvú pomoc na palube policajného člna a použili dve lekárske škrtidlá na vážne poranené nohy. Záchranári ho následne previezli do detskej nemocnice.
„Plavcom odporúčame, aby sa v tejto chvíli vyhýbali vstupu do neďalekých vôd,“ uviedla polícia.
Od roku 1791 došlo v Austrálii k viac ako 1280 incidentom so žralokmi, z ktorých sa viac ako 250 skončilo smrťou, píše AFP.
Vedci tvrdia, že k nárastu útokov žralokov prispieva čoraz väčšie osídľovanie prímorských oblastí a rastúca teplota oceánov, čo zrejme ovplyvňuje migračné vzorce žralokov, napriek tomu, že nadmerný lov vedie k úbytku niektorých druhov.
Žralok napadol asi 13-ročného chlapca v popoludňajších hodinách pri pláži Shark Beach, uviedla polícia štátu Nový Južný Wales s tým, že podľa zranení išlo pravdepodobne o veľkého jedinca.
Policajti vytiahli chlapca z vody pri pláži v prístave vo východnej časti Sydney, v predmestí Vaucluse. Chlapcovi poskytli prvú pomoc na palube policajného člna a použili dve lekárske škrtidlá na vážne poranené nohy. Záchranári ho následne previezli do detskej nemocnice.
„Plavcom odporúčame, aby sa v tejto chvíli vyhýbali vstupu do neďalekých vôd,“ uviedla polícia.
Od roku 1791 došlo v Austrálii k viac ako 1280 incidentom so žralokmi, z ktorých sa viac ako 250 skončilo smrťou, píše AFP.
Vedci tvrdia, že k nárastu útokov žralokov prispieva čoraz väčšie osídľovanie prímorských oblastí a rastúca teplota oceánov, čo zrejme ovplyvňuje migračné vzorce žralokov, napriek tomu, že nadmerný lov vedie k úbytku niektorých druhov.