ÚTOK ŽRALOKA V SYDNEY: Žena utrpela vážne zranenia

Sydney 30. januára (TASR) - Dvadsaťdeväťročná žena utrpela v pondelok vážne zranenia pri útoku žraloka v prístave v austrálskom meste Sydney. TASR správu prevzala v utorok z agentúry DPA.



K incidentu došlo pri Elizabeth Bay - známom zálive, ktorý sa nachádza v blízkosti centra Sydney a tamojšej opery.



Žena plávala neďaleko prístavného móla v okolí bezpečnej zóny pre plavcov, keď na ňu zaútočil žralok a spôsobil jej vážne poranenie pravej nohy. Podľa odborníkov a svedkov zrejme išlo o žraloka býčieho, uviedli miestne médiá.



"Obeť sa snažila dostať do bezpečného priestoru," povedal muž, ktorý jej pribehol na pomoc a zavolal na tiesňovú linku. "Jej noha sa akoby ťahala za ňou - voda bola celá sfarbená od krvi," dodal.



Priamo na mieste 29-ročnej žene okamžite poskytol prvú pomoc prítomný veterinárny lekár, ktorý na zastavenie krvácania nohy použil tlakové obväzy.



Minister zdravotníctva Nového Južného Walesu v tejto súvislosti podotkol, že rýchly zásah lekára žene pravdepodobne zachránil život. Ženu neskôr previezli do neďalekej nemocnice. Podľa aktuálnych správ je jej stav stabilizovaný.



Agentúra DPA pripomína, že útoky žralokom sú v prístave Sydney mimoriadne zriedkavé. "Je pravdepodobné, že žraloky býčie prichádzajú z vôd Queenslandu do Nového Južného Walesu a Sydney počas letných a jesenných mesiacov so zámerom nájsť si potravu," citovala televízia ABC odborníka na žraloky.



Vo večerných hodinách sa žraloky často za potravou presúvajú do plytších vôd. Austrálske úrady po udalosti vyzvala ľudí, aby sa nateraz vyhli plávaniu v sydneyskom prístave.