ÚTOK ŽRALOKA: Vo vodách Francúzskej Polynézie pohrýzol malé dieťa

Papeete 27. júla (TASR) - Žralok pohrýzol a zranil sedemročné dieťa, ktoré sa kúpalo vo vodách Francúzskej Polynézie, informoval v sobotu tamojší hasičský zbor, píše TASR na základe správy tlačovej agentúry AFP.



Asi desať detí sa v piatok hralo a skákalo v zátoke Taiohae na hlavnom ostrove markézskeho súostrovia Nuku Hiva, keď na jedno z nich zaútočil žralok a pohrýzol ho do ruky a nohy.



„Mám 35 rokov a toto som videl prvýkrát. Rany boli dlhé a hlboké," povedal miestny záchranár, ktorý pomohol dieťaťu s vážnymi poraneniami po uhryznutí.



„Pravdepodobne to súvisí s mŕtvolami rýb, ktoré rybári vyhadzujú v tejto oblasti. Je tu veľa žralokov, ako napríklad čiernocípy, kladivohlavý a citrónový," dodal.



Dieťa previezli do malej nemocnice na ostrove a potom ho letecky premiestnili do nemocničného centra vo Francúzskej Polynézii na ostrove Tahiti, približne 1500 kilometrov od Nuku Hiva.



Útoky žralokov sú vo Francúzskej Polynézii zriedkavé a najčastejšie sa zameriavajú na podmorských rybárov alebo ľudí, ktorí sa venujú kŕmeniu žralokov.