Útoky budú pokračovať na susedné krajiny, ktoré pomáhajú nepriateľovi

Na snímke ľudia si prezerajú materiálne škody po nočnom leteckom útoku izraelskej armády na mesto Nabí Šít na východe Libanonu v sobotu 7. marca 2026. Počet obetí nočných izraelských útokov na mesto Nabí Šít vzrástol na 41, oznámilo v sobotu popoludní tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Ďalších 40 osôb utrpelo poranenia, píše TASR podľa správ agentúr AFP a AP. Militantné hnutie Hizballáh sa zapojilo do konfliktu na Blízkom východe, ktorý sa začal v sobotu 28. februára izraelsko-americkým útokom na Irán. Hnutie v odvete za zabitie iránskeho vodcu ajatolláha Alího Chameneího začalo v noci na pondelok s raketovými a dronovými útokmi na obce a mestá na severe Izraela. Izraelská armáda reagovala útokmi na juhu Libanonu, v údolí Bikáa a južných predmestiach Bejrútu, kde ničí sklady a základne Hizballáhu. Foto: TASR

Katarské ministerstvo obrany potvrdilo, že tamojšie ozbrojené sily zachytili raketový útok.

Teherán 7. marca (TASR) - Irán bude naďalej útočiť na susedné krajiny, ktoré napomáhajú nepriateľským štátom v agresii proti nemu, vyhlásil v sobotu najvyšší predstaviteľ iránskej justície Gholám Hosejn Mohsení Ežeí. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.

„Dôkazy od iránskych ozbrojených síl ukazujú, že geografia niektorých krajín v regióne je otvorene a tajne k dispozícii nepriateľovi,“ povedal Ežeí. „Silné útoky na tieto ciele budú pokračovať,“ dodal.

Jeho vyjadrenie prišlo len niekoľko hodín po tom, ako sa iránsky prezident Masúd Pezeškiján ospravedlnil susedným krajinám za útoky, ku ktorým došlo počas pretrvávajúcej vojny Teheránu s Izraelom a Spojenými štátmi. Vyhlásil tiež, že na tieto štáty už ďalej útočiť nebude, ak ani oni nezaútočia na Irán.

Reportéri agentúry AFP pritom ale v sobotu hlásili výbuchy z viacerých krajín Perzského zálivu, vrátane Kataru, Spojených arabských emirátov (SAE) a Bahrajnu. Tamojšie ministerstvo vnútra uviedlo, že v dôsledku iránskeho útoku vypukol v metropole Manáma požiar, ktorý poškodil viaceré budovy.

Katarské ministerstvo obrany potvrdilo, že tamojšie ozbrojené sily zachytili raketový útok. SAE medzičasom takisto oznámili, že „letecká obrana reaguje na hrozby prichádzajúcich rakiet a dronov z Iránu“. Reportéri AFP ešte predtým informovali o výbuchoch v Dubaji.
