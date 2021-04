Útoky islamistických aš-Šabáb v Somálsku si vyžiadali 100 obetí

Mogadišo 4. apríla (TASR) - Viac ako 100 ľudí zahynulo počas sobotňajších útokov islamistických milícií aš-Šabáb na dve základne somálskej armády na juhu krajiny. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na oficiálne vojenské zdroje.



Somálska armáda ešte v sobotu doobeda pripustila obete na životoch vo svojich radoch. Zároveň dodala, že obe základne má plne pod dohľadom.



Obe základne - Bariire a Awdhigle - sa nachádzajú približne 100 kilometrov juhozápadne od hlavného mesta Mogadišo. Milície aš-Šabáb, ktoré sú napojené na teroristickú sieť al-Káida, vo svojom vyhlásení podľa agentúry Reuters uviedli, že svoje útoky na tieto dve základne začali aktivovaním náloží nastražených v automobiloch.



Krátko po odpálení bômb sa ozbrojení vzbúrenci pokúsili vtrhnúť na vojenské základne, približuje DPA. Svedkovia pre agentúru opísali, že počas útoku zatúlané guľky zranili aj niekoľko civilistov.



Streľba ustála až v nedeľu ráno. Somálske ozbrojené sily pôvodne informovali, že pri oboch útokoch zabili 19 džihádistov, avšak stratili svojich štyroch vojakov. Veliteľ somálskej armády Abdullahi Rage však neskôr pre DPA uviedol, že zahynulo 116 militantov vrátane svojich troch veliteľov.



Rozhlasová stanica Dalsan - s odvolaním sa na svoje vlastné zdroje - informovala, že na základni Bariire zahynulo 47 príslušníkov armády a že islamisti sa zmocnili šiestich armádnych vozidiel, ako aj zbraní a munície.



Aš-Šabáb sa prihlásil aj k sobotňajšiemu samovražednému útoku pred čajovňou v Mogadiše, ktorý si vyžiadal najmenej sedem obetí vrátane útočníka.



To, či malo toto miesto pre útočníka strategický význam, je naďalej predmetom vyšetrovania. Zo správ v tamojších médiách však vyplýva, že terčom mohli byť príslušníci somálskej spravodajskej služby, ktorí túto oblasť často navštevujú.



Milície aš-Šabáb vznikli v Somálsku v roku 2004. Od roku 2008 sa ich ozbrojenci pravidelne dopúšťajú teroristických činov. Do roku 2010 skupina ovládla rozsiahle územia, ale v lete 2011 bola nútená opustiť Mogadišo a prejsť na partizánsku taktiku boja, a to nielen proti somálskej vláde, ale aj jej spojencom.



Vo februári 2012 jeden z vodcov aš-Šabábu oznámil vstup do aliancie s al-Káidou. Odhaduje sa, že v radoch týchto somálskych polovojenských oddielov je asi 7000 ľudí.