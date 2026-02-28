Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Útoky Izraela a USA zasiahli v Iráne viac ako 20 z 31 provincií

Dym stúpa na oblohe po explózii v Teheráne v sobotu 28. februára 2026. Cieľmi sobotňajších americko-izraelských útokov boli aj iránsky prezident Masúd Pezeškiján a najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí. O prezidentovi miestne médiá písali, že je v poriadku, avšak stav ajatolláha známy nie je. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters a portálov The Times of Israel (TOI) a Axios. Foto: TASR/AP

Iránska Rada pre národnú bezpečnosť v sobotu vyzvala obyvateľov krajiny, aby sa podľa možnosti presunuli do iných miest a oblastí mimo Teheránu a ďalších lokalít zasiahnutých útokmi Izraela a USA.

Teherán 28. februára (TASR) - Koordinovanými útokmi Spojených štátov a Izraela bolo v sobotu zasiahnutých viac ako 20 z celkovo 31 iránskych provincií, uviedla iránska spoločnosť Červeného polmesiaca. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Vzhľadom na vývoj situácie iránska Rada pre národnú bezpečnosť v sobotu vyzvala obyvateľov krajiny, aby sa podľa možnosti presunuli do iných miest a oblastí mimo Teheránu a ďalších lokalít zasiahnutých útokmi Izraela a USA.

Podľa webu denníka The Wall Street Journal iránska rada ubezpečila, že základné dodávky tovaru sú zabezpečené a banky budú fungovať bez prerušenia. Ľudí však zároveň vyzvala, aby sa vyhýbali preplneným obchodným centrám.

Školy a univerzity budú zatvorené do odvolania a vládne úrady budú fungovať zatiaľ len na polovicu svojej kapacity.

Výbuchy súvisiace s koordinovanou vojenskou ofenzívou USA a Izraela boli hlásené vo viacerých iránskych mestách vrátane Teheránu, Komu, Isfahánu a Kermanšáhu.

Irán reagoval niekoľkými vlnami raketových útokov na ciele v Izraeli a zasiahol aj niektoré americké vojenské základne v regióne vrátane veliteľstva 5. flotily USA v Bahrajne, americkej základne v Katare a niekoľkých cieľov v Spojených arabských emirátoch.
