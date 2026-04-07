Utorok 7. apríl 2026Meniny má Zoltán
Útoky medzi Izraelom a Hizballáhom si vyžiadali viac ako 1500 obetí

Teherán - Záchranné tímy zasahujú na mieste útoku, pri ktorom bola zničená synagóga a okolité budovy v Teheráne v utorok 7. apríla 2026. Americko-izraelské údery v utorok nadránom „úplne zničili“ synagógu v iránskom hlavnom meste Teherán. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Bejrút 7. apríla (TASR) - Pri najnovšej vlne útokov medzi Izraelom a proiránskym militantným hnutím Hizballáh, ktorá sa začala pred viac ako piatimi týždňami, zahynulo v Libanone už 1530 ľudí. V utorok to oznámilo libanonské ministerstvo zdravotníctva, informuje TASR podľa agentúry AFP.

Medzi obeťami je 102 žien, 130 detí a 57 zdravotníkov. Ďalších 4812 osôb utrpelo počas útokov zranenia, dodalo ministerstvo.

Agentúra AP uvádza, že v dôsledku útokov bol vysídlený viac ako jeden milión ľudí.

Konflikt na Blízkom východe sa začal 28. februára po leteckom útoku Izraela a USA na Irán. Do Libanonu sa rozšíril 2. marca, keď Hizballáh začal raketami ostreľovať severný Izrael.

Tel Aviv na to reagoval rozsiahlymi leteckými údermi a jeho vojaci postupujú do viacerých miest v južnom Libanone. Izraelskí predstavitelia uvádzajú, že plánujú vytvoriť bezpečnostnú zónu na území Libanonu až 30 kilometrov od hraníc s cieľom chrániť obyvateľov severného Izraela.
Neprehliadnite

REXOVÁ: Chcem byť najlepšia, na pódiu a dosahovať najlepšie výsledky

PITEKOVÁ: Fekálna mikrobiálna transplantácia vyžaduje od darcu celibát

TÝŽDENNÍK: Hlas-SD nie je Smer-SD

Misia Artemis 2 sa dostala za Mesiac, komunikáciu obnovili