Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 17. február 2026Meniny má Miloslava
< sekcia Zahraničie

Útoky militantov v Pakistane si vyžiadali najmenej 17 obetí

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Pri ďalších dvoch samostatných útokoch zahynulo päť osôb.

Autor TASR
Islamabad 17. februára (TASR) - Militanti na severe Pakistanu narazili autom s výbušninami do armádneho kontrolného stanovišťa. Zahynulo pri tom 11 vojakov, jedno dieťa a ďalších sedem osôb utrpelo zranenia, uviedla armáda v utorok. Pri ďalších dvoch samostatných útokoch zahynulo päť osôb, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.

Militanti narazili do steny kontrolného stanovišťa na severozápade krajiny v okrese Bajaur, keď im predtým bezpečnostné zložky zabránili vojsť do obytného komplexu pre vojakov, uviedla armáda. Podľa nej bolo zneškodnených 12 útočníkov pri pokuse o útek z miesta činu. K útoku sa prihlásila pakistanská vetva hnutia Taliban - Tehríke Tálibán Pákistán (TTP). Militanti podnikajú častejšie násilné operácie od roku 2022, kedy TTP zrušili prímerie s Islamabadom.

Agentúra AFP informovala aj o útoku v meste Bannu v provincii Chajbar Paštúnchwá, kde explodovala výbušnina v rikši pri policajnej stanici. Zahynuli pri tom dvaja civilisti a 17 utrpelo zranenia. V inej časti tej istej provincie zahynuli tiež traja policajti a traja militanti počas pátracej akcie.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Utorok 17. februára

VIDEO: STREĽBA NA HOKEJOVOM ZÁPASE: Zahynuli najmenej traja ľudia

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima ešte nepovedala posledné slovo

ONLINE ZOH 2026: Tretí zápas SR: Švédsko - Slovensko