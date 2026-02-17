< sekcia Zahraničie
Útoky militantov v Pakistane si vyžiadali najmenej 17 obetí
Pri ďalších dvoch samostatných útokoch zahynulo päť osôb.
Autor TASR
Islamabad 17. februára (TASR) - Militanti na severe Pakistanu narazili autom s výbušninami do armádneho kontrolného stanovišťa. Zahynulo pri tom 11 vojakov, jedno dieťa a ďalších sedem osôb utrpelo zranenia, uviedla armáda v utorok. Pri ďalších dvoch samostatných útokoch zahynulo päť osôb, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.
Militanti narazili do steny kontrolného stanovišťa na severozápade krajiny v okrese Bajaur, keď im predtým bezpečnostné zložky zabránili vojsť do obytného komplexu pre vojakov, uviedla armáda. Podľa nej bolo zneškodnených 12 útočníkov pri pokuse o útek z miesta činu. K útoku sa prihlásila pakistanská vetva hnutia Taliban - Tehríke Tálibán Pákistán (TTP). Militanti podnikajú častejšie násilné operácie od roku 2022, kedy TTP zrušili prímerie s Islamabadom.
Agentúra AFP informovala aj o útoku v meste Bannu v provincii Chajbar Paštúnchwá, kde explodovala výbušnina v rikši pri policajnej stanici. Zahynuli pri tom dvaja civilisti a 17 utrpelo zranenia. V inej časti tej istej provincie zahynuli tiež traja policajti a traja militanti počas pátracej akcie.
