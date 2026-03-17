Útoky na Blízkom východe pokračovali aj v noci na utorok
Zdroje AFP tiež potvrdili, že pri útoku na budovu v irackej metropole zomreli štyria ľudia.
Autor TASR
Bagdad 17. marca (TASR) - Konflikt na Blízkom východe pokračoval aj v priebehu noci na utorok, pričom útoky hlásili viaceré krajiny v regióne. Z irackej metropoly Bagdad informovali o ďalšom útoku na americké veľvyslanectvo a na budovu, kde pravdepodobne bývali iránski poradcovia. Spojené arabské emiráty (SAE) pre hrozbu nových útokov nakrátko uzavreli svoj vzdušný priestor, zatiaľ čo Izrael avizoval pokračujúcu ofenzívu na Teherán a Bejrút. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a AP.
Predstaviteľ irackých bezpečnostných zložiek potvrdil, že v utorok skoro ráno došlo k novému dronovému a raketovému útoku na americké veľvyslanectvo v Bagdade. Podľa neho ambasádu „napadli tri bezpilotné lietadlá a štyri rakety, pričom aspoň jedno bezpilotné lietadlo sa zrútilo priamo do areálu“.
Reportér agentúry AFP videl z areálu veľvyslanectva po výbuchu stúpať čierny dym. K incidentu došlo len niekoľko hodín po tom, ako iracká protivzdušná obrana zmarila raketový útok na tú istú ambasádu.
Zdroje AFP tiež potvrdili, že pri útoku na budovu v irackej metropole zomreli štyria ľudia. Podľa nich ide zrejme o iránskych poradcov, ktorí v tomto dome bývali.
SAE v noci nariadili krátkodobé uzavretie svojho vzdušného priestoru po tom, čo krajina čelila prichádzajúcim iránskym útokom. Štátna tlačová agentúra WAM s odvolaním sa na Generálny úrad civilného letectva (GCAA) uviedla, že „situácia sa stabilizovala“, čo umožnilo následné obnovenie letov.
Mediálna kancelária v Abú Zabí neskôr oznámila, že úlomky zo zostreleného dronu zabili v meste pakistanského občana. K nešťastiu došlo v oblasti Banú Jás. Od začiatku iránskych odvetných úderov už v SAE zahynulo sedem ľudí - dvaja vojaci a päť civilistov. Viac ako 140 ďalších sa zranilo.
Spravodajcovia AFP informovali aj o viacerých výbuchoch z Dubaja či katarskej metropoly Dauha.
Libanonské štátne médiá zase potvrdili, že Izrael vykonal letecké útoky na tri štvrte v hlavnom meste Bejrút, pričom zasiahol obytnú budovu. Izraelská armáda krátko predtým oznámila, že spustila „rozsiahlu vlnu útokov“ v Teheráne, ako aj proti libanonskému militantnému hnutiu Hizballáh v Bejrúte.
Agentúra pre námorné obchodné operácie Spojeného kráľovstva (UKMTO) nadránom uviedla, že pri pobreží Ománu zasiahol „neznámy projektil“ jeden tanker. Žiadne zranenia hlásené neboli.
