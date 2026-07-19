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Útoky na Blízkom východe pokračujú, Irán vyslal raketu na Jordánsko
Na Jordánsko sa Irán zameral aj v piatok. Americká armáda v sobotu oznámila, že pri iránskom útoku na základňu v Jordánsku zahynuli dvaja americkí vojaci a ďalší vojak je nezvestný.
Autor TASR
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Ammán 19. júla (TASR) - V nedeľu Irán pokračoval v útokoch na blízkovýchodných spojencov Spojených štátov. Sirény zazneli v hlavnom meste Jordánka Ammáne a ďalších miestach tejto krajiny, v ktorej sú umiestnení americkí vojaci. Izraelská armáda oznámila, že identifikovala a spoločne s jordánskymi silami zostrelila iránsku raketu smerujúcu na jordánske prístavné mesto Akaba pri izraelských hraniciach. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a Reuters.
„Pred chvíľou izraelské ozbrojené sily zaznamenali odpálenie rakiet z Iránu smerom na mesto Akaba v Jordánsku, ktoré susedí s izraelským územím,“ uviedli izraelské armádne zdroje. Neskôr informovali, že ju spoločne zostrelili.
Americká ambasáda v Ammáne pred útokom oznámila, že jordánske úrady evakuovali letisko a prístav v Akabe pre nemenovanú hrozbu. Američanov vyzvala, aby sa v ich okolí nezdržovali. Správu amerického veľvyslanectva neskôr pre Reuters poprel hovorca jordánskej vlády.
Na Jordánsko sa Irán zameral aj v piatok. Americká armáda v sobotu oznámila, že pri iránskom útoku na základňu v Jordánsku zahynuli dvaja americkí vojaci a ďalší vojak je nezvestný.
Škody po iránskych útokoch v nedeľu hlásili v Kuvajte, kde začalo druhý deň po sebe horieť zariadenie na výrobu elektriny a úpravu vody.
V irackom Kurdistane, kde sú prítomné americké jednotky, hlásia po útoku dronu osem zranených kurdských militantnov. Z útoku obvinili Irán.
Teherán zároveň informoval, že pri nedávnych útokoch Spojené štáty zasiahli jadrovú elektráreň vo výstavbe v provincii Chúzistán pri hranici s Irakom.
„Pred chvíľou izraelské ozbrojené sily zaznamenali odpálenie rakiet z Iránu smerom na mesto Akaba v Jordánsku, ktoré susedí s izraelským územím,“ uviedli izraelské armádne zdroje. Neskôr informovali, že ju spoločne zostrelili.
Americká ambasáda v Ammáne pred útokom oznámila, že jordánske úrady evakuovali letisko a prístav v Akabe pre nemenovanú hrozbu. Američanov vyzvala, aby sa v ich okolí nezdržovali. Správu amerického veľvyslanectva neskôr pre Reuters poprel hovorca jordánskej vlády.
Na Jordánsko sa Irán zameral aj v piatok. Americká armáda v sobotu oznámila, že pri iránskom útoku na základňu v Jordánsku zahynuli dvaja americkí vojaci a ďalší vojak je nezvestný.
Škody po iránskych útokoch v nedeľu hlásili v Kuvajte, kde začalo druhý deň po sebe horieť zariadenie na výrobu elektriny a úpravu vody.
V irackom Kurdistane, kde sú prítomné americké jednotky, hlásia po útoku dronu osem zranených kurdských militantnov. Z útoku obvinili Irán.
Teherán zároveň informoval, že pri nedávnych útokoch Spojené štáty zasiahli jadrovú elektráreň vo výstavbe v provincii Chúzistán pri hranici s Irakom.