Útoky na komunikačné zariadenia vyradili 1500 príslušníkov Hizballáhu

Bejrút 25. septembra (TASR) - Nedávny útok na komunikačné zariadenia používané aj v rámci proiránskeho hnutia Hizballáh vyradil pre zranenia najmenej 1500 príslušníkov hnutia. Mnohí z nich prišli o zrak, alebo im výbuch nastraženej výbušniny amputoval alebo poškodil ruku. S odvolaním sa na nemenované zdroje Hizballáhu o tom v stredu informovala agentúra Reuters, píše TASR.



Reuters dodal, že jeho zdroj v rozhovore priznal, že ide síce o veľkú ranu zasadenú hnutiu, ale počet bojovníkov, ktorí sú vyradení z aktívnej služby, predstavuje len "malý zlomok sily Hizballáhu".



Kongres USA vo svojej správe z minulého piatka uviedol, že v radoch Hizballáhu je 40.000 až 50.000 bojovníkov. Vodca Hizballáhu Hasan Nasralláh tvrdí dokonca, že k dispozícii je ich až 100.000.



Komunikačné zariadenia - tzv. pagery - explodovali minulý týždeň pri zjavne koordinovanom útoku v mnohých lokalitách v južnom Libanone, na predmestiach Bejrútu i údolí Bikáa na východe krajiny. O deň neskôr v rukách svojich používateľov vybuchovali vysielačky.



Pri oboch týchto útokoch prišlo o život 32 ľudí vrátane dvoch detí a ďalšie stovky osôb utrpeli zranenia.



Zodpovednosť za tieto série explózií sa pripisuje Izraelu a jeho tajným službám.



Iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí v stredu vo svojom príhovore varoval, že ani zabitie najvyšších veliteľov Hizballáhu Izraelom nespôsobí porážku tohto Iránom podporovaného hnutia.



"Organizačná sila a ľudské zdroje Hizballáhu sú veľmi silné a nebudú kriticky zasiahnuté zabitím vysokého veliteľa, aj keď je to jasná strata," vyhlásil Chameneí.



Priznal, že "niektoré z účinných a cenných síl Hizballáhu boli umučené, čo nepochybne spôsobilo Hizballáhu škodu, ale nebol to ten druh škôd, ktoré by mohli hnutie zraziť na kolená," uviedol duchovný na stretnutí s veteránmi Hizballáhu z iracko-iránskej vojny v rokoch 1980-88. Chameneí jednoznačne vyhlásil, že konečné víťazstvo dosiahne palestínske a libanonské hnutie odporu.