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Útoky na Kyjev si vyžiadali najmenej jednu obeť a 13 zranených
Útok sa začal o 01:30 h miestneho času, trval niekoľko hodín a zasiahol šesť štvrtí hlavného mesta.
Autor TASR
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Kyjev 19. júla (TASR) - Najmenej jednu obeť a 13 zranených si v noci na nedeľu vyžiadali ruské útoky na ukrajinskú metropolu Kyjev. Jednu obeť po útoku ruského dronu hlásia aj zo stredoukrajinského mesta Dnipro. S odvolaním sa na miestne úrady o tom v nedeľu informovala agentúra AFP.
Útok sa začal o 01:30 h miestneho času, trval niekoľko hodín a zasiahol šesť štvrtí hlavného mesta. Poškodil bytové domy, internáty a ubytovne, úradné budovy, priemyselné objekty, nákupné centrum, ako aj množstvo áut. Tlaková vlna napáchala škody aj na jednej zo staníc metra. Stanica metra je dočasne zatvorená. Na mnohých miestach v Kyjeve v dôsledku útokov vypukli požiare.
Ukrajinské médiá informovali, že ruská armáda pri útokoch na Kyjev opäť nasadila aj balistické strely, ktoré sú rýchlejšie a protivzdušná obrana ich zachytáva ťažšie ako drony alebo strely s plochou dráhou letu. Ukrajinská armáda navyše momentálne čelí nedostatku rakiet do systémov protivzdušnej obrany Patriot, ktoré sú jej najúčinnejším prostriedkom na zachytávanie ruských balistických striel.
K nočným útokom na Kyjev došlo deň po útokoch ukrajinských dronov na dve logistické centrá internetového obchodu Wildberries v európskej časti Ruska, pri ktorých zahynulo najmenej osem ľudí.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu vo svojom príspevku na sociálnych sieťach potvrdil, že Ukrajina zaútočila na dve významné logistické zariadenia v Moskovskej a Tambovskej oblasti, ktoré podľa neho slúžili na prepravu komponentov podliehajúcich sankciám určených na výrobu dronov a navigačných systémov.
Na ruskej strane ukrajinský útok v noci na nedeľu zabil jednu osobu v Kurskej oblasti, ktorá sa nachádza blízko frontovej línie, uviedol na Telegrame tamojší gubernátor Alexandr Chinštejn.
Útok sa začal o 01:30 h miestneho času, trval niekoľko hodín a zasiahol šesť štvrtí hlavného mesta. Poškodil bytové domy, internáty a ubytovne, úradné budovy, priemyselné objekty, nákupné centrum, ako aj množstvo áut. Tlaková vlna napáchala škody aj na jednej zo staníc metra. Stanica metra je dočasne zatvorená. Na mnohých miestach v Kyjeve v dôsledku útokov vypukli požiare.
Ukrajinské médiá informovali, že ruská armáda pri útokoch na Kyjev opäť nasadila aj balistické strely, ktoré sú rýchlejšie a protivzdušná obrana ich zachytáva ťažšie ako drony alebo strely s plochou dráhou letu. Ukrajinská armáda navyše momentálne čelí nedostatku rakiet do systémov protivzdušnej obrany Patriot, ktoré sú jej najúčinnejším prostriedkom na zachytávanie ruských balistických striel.
K nočným útokom na Kyjev došlo deň po útokoch ukrajinských dronov na dve logistické centrá internetového obchodu Wildberries v európskej časti Ruska, pri ktorých zahynulo najmenej osem ľudí.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu vo svojom príspevku na sociálnych sieťach potvrdil, že Ukrajina zaútočila na dve významné logistické zariadenia v Moskovskej a Tambovskej oblasti, ktoré podľa neho slúžili na prepravu komponentov podliehajúcich sankciám určených na výrobu dronov a navigačných systémov.
Na ruskej strane ukrajinský útok v noci na nedeľu zabil jednu osobu v Kurskej oblasti, ktorá sa nachádza blízko frontovej línie, uviedol na Telegrame tamojší gubernátor Alexandr Chinštejn.