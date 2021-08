Útoky na očkovacie tímy v Pakistane neprežili dvaja policajti

Pešávar 2. augusta (TASR) - Neznámi ozbrojenci v Pakistane v pondelok zastrelili policajta, ktorý bol určený na ochranu tímu zdravotníkov očkujúcich proti detskej obrne. Útočníci z miesta činu ušli, pátra po nich polícia.



Ako informovala agentúra AP, v priebehu posledných dvoch dní ide už o tretí útok na policajtov sprevádzajúcich očkujúcich zdravotníkov.



AP spresnila, že oba predchádzajúce útoky sa odohrali v nedeľu. Pri prvom z nich, v meste Pešávar, metropole provincie Chajbar Paštúnchvá, neznámi páchatelia smrteľne zranili policajta, keď sa vracal domov po službe s očkovacím tímom.



Druhý útok sa odohral v Južnom Vazíristane, kde neďaleko policajnej dodávky sprevádzajúcej očkovací tím vybuchla pri ceste nastražená nálož. Jeden z policajtov pri výbuchu utrpel zranenia.



Podľa agentúry AP sa k útokom na očkovacie tímy zatiaľ nikto neprihlásil.



Minulý týždeň vláda premiéra Imrana Chána spustila kampaň na podporu očkovania proti detskej obrne, pričom cieľom je vyhubiť túto chorobu do konca tohto roka. Podľa úradov má byť v rámci kampane zaočkovaných až 23,6 milióna detí.



Hovorca očkovacej kampane na severozápade Pakistanu Ajmal Chán v nedeľu vyhlásil, že očkovanie v provincii Chajbar Paštúnchvá bude pokračovať napriek rizikám, ktorým je vystavených približne 17.000 zdravotníkov očkujúcich deti systémom z domu do domu.



Pakistan a susedný Afganistan sú jediné dve krajiny na svete, kde je detská obrna ešte stále endemická. Do vlaňajška k nim patrila aj Nigéria, kde sa však tento vírus podarilo eradikovať.



Na to, aby sa štát mohol zaradiť medzi krajiny bez obrny, musí zaistiť imunizáciu obyvateľstva a najmenej tri roky neevidovať žiaden prípad nákazy.



Podľa Šahzáda Bajga, ktorý zodpovedá za očkovanie proti detskej obrne, bol v Pakistane v roku 2021 zatiaľ hlásený iba jeden prípad detskej obrny - vlani ich za rovnaké obdobie bolo 66. Bajg v pondelok apeloval na rodičov v Pakistane, aby dali svoje deti zaočkovať a ochránili ich tak pred chorobou spôsobujúcou ochrnutie končatín.



Mnohí rodičia v Pakistane odmietajú dať svoje deti zaočkovať, keďže veria tvrdeniam, že to môže spôsobiť neplodnosť či iné ťažkosti a že ide o sprisahanie Západu.