Útoky na príslušníkov misie UNIFIL na juhu Libanonu odsúdilo 40 štátov

New York 13. októbra (TASR) - Štyridsať krajín, ktorých vojaci slúžia v rámci mierových síl OSN na juhu Libanonu (UNIFIL), odsúdilo útoky na príslušníkov tejto misie. Ich spoločné vyhlásenie v sobotu zverejnilo na sociálnej sieti X poľské diplomatické zastúpenie pri OSN.



Misia UNIFIL v noci na sobotu informovala, že na juhu Libanonu utrpel zranenie už jej piaty príslušník. Na veliteľstve v meste Nákúra ho zasiahla paľba, jej pôvod však nie je známy. Neďaleko vtedy prebiehala "vojenská aktivita".



"Takéto konanie sa musí okamžite zastaviť a malo by sa primerane vyšetriť," uvádza sa vo vyhlásení. Jeho signatári zároveň vyzývajú strany konfliktu, aby "rešpektovali prítomnosť UNIFIL-u, ktorá zahŕňa povinnosť zaručiť bezpečnosť a ochranu svojho personálu za každých okolností".



Pod spoločné vyhlásenie, ktoré iniciovalo Poľsko, sa podpísali aj krajiny ako Británia, Francúzsko, Nemecko, Španielsko a India. Podporu mu vyjadrilo aj Švajčiarsko.



Vo štvrtok UNIFIL oznámil, že dvaja príslušníci mierových síl utrpeli zranenia v dôsledku paľby z izraelského tanku, ktorý vystrelil na pozorovateľskú vežu a spôsobil jej zrútenie. V piatok sa po dvoch výbuchoch v blízkosti pozorovateľskej veže zranili ďalší dvaja vojaci. Tieto incidenty odsúdila Srí Lanka a Indonézia, ktorých občania boli medzi zranenými.



UNIFIL dohliada na hraničnú oblasť medzi Izraelom a Libanonom už niekoľko desaťročí. Do mierovej misie sa zapojilo už viac ako 10.000 vojakov z viac než 50 krajín sveta.



Izrael v sobotu požiadal velenie mierových síl, aby opustili svoje pozície na juhu Libanonu. UNIFIL túto požiadavku podľa svojho hovorcu Andreu Tenentiho odmietlo. Uviedol, že boje medzi Izraelom a militantným hnutím Hizballáhom spôsobili množstvo škôd na pozíciách UNIFIL-u.