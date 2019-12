Útoky na energetické zariadenia v Sýrii zrejme podnikli neznáme drony

Damask 21. decembra (TASR) - Neidentifikované bezpilotné lietadlá pravdepodobne stoja za sériou synchronizovaných útokov na tri ropné a plynové zariadenia v oblasti strednej Sýrie. Informovali o tom v sobotu sýrske štátne médiá a mimovládna organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii.



"Teroristické" útoky v stredosýrskej provincii Homs spôsobili škody na výrobných jednotkách a požiare, napísala sýrska štátna tlačová agentúra SANA citujúc ministerstvo ropného priemyslu. Drony zasiahli ropnú rafinériu a dve plynové zariadenia v rôznych častiach Homsu.



Zdroje z prostredia sýrskej vlády pre tlačovú agentúru DPA uviedli, že útoky pravdepodobne podnikli neidentifikované drony.



Pri náletoch neutrpel nikto zranenia, dodali nemenované zdroje.



K zodpovednosti za útoky sa bezprostredne neprihlásila žiadna extrémistická skupina.



Podľa SOHR drony podnikli útoky v piatok večer, po náletoch došlo v zariadeniach k explóziám a následným požiarom.



Bojovníci extrémistickej skupiny Islamský štát (IS) prevzali v piatok kontrolu nad ropným poľom v odľahlej časti provincie Homs po tom, ako porazili na mieste nasadené jednotky sýrskej vlády.



Napriek značným vojenským porážkam a územným stratám sýrski militanti z IS v posledných mesiacoch pravidelne podnikajú úspešné útoky po celej krajine, píše DPA.



Sýria v dôsledku sankcií západných krajín trpí akútnym nedostatkom energetických zdrojov.