Útoky na Ukrajine a v Rusku si vyžiadali životy troch civilistov
Autor TASR
Moskva/Kyjev 21. mája (TASR) - Rusko a Ukrajina v noci na štvrtok pokračovali vo vzájomných útokoch, ktoré si vyžiadali najmenej tri obete na životoch a viacerých zranených na oboch stranách konfliktu. Pri ruských útokoch v Černihivskej oblasti na severe Ukrajiny zahynul jeden človek a ďalší dvaja utrpeli zranenia, zatiaľ čo pri ukrajinskom dronovom útoku v Samarskej oblasti v Povolží ležiacom v európskej časti Ruska prišli o život dvaja ľudia. Informovali o tom vo štvrtok ukrajinské aj ruské úrady citované agentúrou AFP.
Gubernátor Samarskej oblasti Viačeslav Fedoriščev v príspevku na sieti Telegram oznámil, že ukrajinské ozbrojené sily zaútočili dronmi na mesto Syzraň, kde sa nachádza významná ropná rafinéria. Okrem dvoch obetí hlásili úrady aj zranených.
Ukrajina tvrdí, že na vojenské a energetické objekty v Rusku útočí v rámci odvety za takmer každodenné ostreľovanie ukrajinských miest a dedín ruskou armádou počas viac než štyroch rokov vojny. Cieľom týchto útokov je obmedziť schopnosť Moskvy financovať vojenskú ofenzívu, deklaruje Kyjev.
Generálny štáb ukrajinskej armády vo svojej rannej zvodke sumarizoval, že Rusko v noci na štvrtok zaútočilo na Ukrajinu balistickou raketou Iskander-M a 116 bezpilotnými lietadlami rôznych typov. Protivzdušná obrana podľa Kyjeva zostrelila 109 dronov. Zásahy boli zaznamenané na piatich miestach. Trosky zostrelených cieľov dopadli na ďalšie štyri lokality.
Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že jeho protivzdušná obrana od stredajšieho večera do štvrtkového rána zostrelila 121 ukrajinských dronov nad viacerými regiónmi krajiny vrátane Belgorodskej, Kurskej, Rostovskej a Samarskej oblasti, ako aj nad anektovaným Krymským polostrovom a Kaspickým morom.
