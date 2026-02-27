< sekcia Zahraničie
Útoky na Ukrajine si opäť vyžiadali obete a zranených vrátane detí
Z mesta Záporožie na juhu Ukrajiny záchranári po „masívnom“ nálete dronov hlásia štyroch zranených vrátane jedného tínedžera.
Autor TASR
Belgorod 27. februára (TASR) - Ruská armáda v noci na piatok vyslala do útokov na Ukrajinu 187 dronov, pričom 165 z nich sa ukrajinskými systémami protivzdušnej obrany podarilo zneškodniť. Ukrajinská armáda vo svojej rannej zvodke oznámila, že 20 ruských útočných dronov zasiahlo svoje ciele na 14 miestach, informovala britská stanica BBC, píše TASR.
Ukrajinská záchranná služba medzičasom informovala, že útok dronu v Charkovskej oblasti, ktorá sa rozprestiera pri hraniciach s Ruskom, si vyžiadal život najmenej jedného civilistu. Záchranári vytiahli jeho telo spod trosiek rodinného domu, ktorý po zásahu dronu zachvátil požiar.
V meste Sumy na severe Ukrajiny dostal zásah hotel, z ktorého následne evakuovali okolo 50 ľudí. Počas hasenia požiaru ruská armáda spustila ďalší útok proti záchranárom, uviedli miestne úrady v príspevku na platforme Telegram.
Terčom ruských útokov bolo v noci na piatok opäť aj juhoukrajinské prístavné mesto Odesa, kde úrady evidujú najmenej dvoch zranených vrátane jedného dieťaťa. Pri ruskom útoku bola zasiahnutá budova susediaca s materskou školou.
Podpredseda ukrajinskej vlády Olexij Kuleba uviedol, že útok na Odesu spôsobil škody na tamojšej prístavnej infraštruktúre, v skladoch a výrobných zariadeniach. V častiach prístavu vypukli požiare, a to aj v kontajneroch s potravinami. Podľa predbežných informácií však k obetiam na životoch nedošlo.
Ukrajinská armáda v piatok na ruskom území zasiahla prihraničné mesto Belgorod a spôsobila tam vážne škody na energetických zariadeniach a narušenie dodávok elektriny, vody a kúrenia. Bez elektriny je takmer 60.000 ľudí, školy a materské školy prešli na záložné zdroje.
S odvolaním sa na gubernátora Belgorodskej oblasti Viačeslava Gladkova o tom informovala agentúra Reuters. Pripomenula, že útok na Belgorod, vzdialený od hranice s Ukrajinou len 40 kilometrov, a priľahlý okres bol v poradí druhý za posledných päť dní. Ukrajina sa k tejto záležitosti zatiaľ nevyjadrila.
Ruské ministerstvo obrany vo štvrtok večer oznámilo, že jeho jednotky protivzdušnej obrany zostrelili v druhej polovici dňa 220 ukrajinských dronov vrátane 27 smerujúcich do Moskvy. Túto vlnu útokov potvrdil aj moskovský primátor Sergej Sobianin, ktorý doplnil, že všetky drony boli zostrelené počas letu smerom k Moskve.
Ukrajinská armáda v piatok na ruskom území zasiahla prihraničné mesto Belgorod a spôsobila tam vážne škody na energetických zariadeniach a narušenie dodávok elektriny, vody a kúrenia. Bez elektriny je takmer 60.000 ľudí, školy a materské školy prešli na záložné zdroje.
S odvolaním sa na gubernátora Belgorodskej oblasti Viačeslava Gladkova o tom informovala agentúra Reuters. Pripomenula, že útok na Belgorod, vzdialený od hranice s Ukrajinou len 40 kilometrov, a priľahlý okres bol v poradí druhý za posledných päť dní. Ukrajina sa k tejto záležitosti zatiaľ nevyjadrila.
Ruské ministerstvo obrany vo štvrtok večer oznámilo, že jeho jednotky protivzdušnej obrany zostrelili v druhej polovici dňa 220 ukrajinských dronov vrátane 27 smerujúcich do Moskvy. Túto vlnu útokov potvrdil aj moskovský primátor Sergej Sobianin, ktorý doplnil, že všetky drony boli zostrelené počas letu smerom k Moskve.