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Útoky na Ukrajine zabili deväť ľudí, Rusko hlási zranených
Záchranná služba na platforme Telegram uviedla, že „nepriateľ od rána“ útočí na mesto Bila Cerkva, pričom zranenia utrpeli traja ľudia.
Autor TASR
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Kyjev 28. novembra (TASR) - Dronové útoky na Ukrajine si vyžiadali najmenej deväť civilných obetí na životoch. Záchranári hlásia aj niekoľko zranených, píše TASR podľa správy agentúry AP.
Sedem osôb prišlo o život a sedem ďalších utrpelo zranenia pri ruskom údere na závod v meste Nižyn v Černihivskej oblasti na severe Ukrajiny, uviedla štátna záchranná služba. Na mieste piatkového útoku v sobotu ukončili záchranné operácie. Záchranárom sa podarilo spod trosiek zachrániť jednu osobu.
Záchranná služba na platforme Telegram uviedla, že „nepriateľ od rána“ útočí na mesto Bila Cerkva, pričom zranenia utrpeli traja ľudia. Útoky zasiahli obytné budovy či objekty infraštruktúry.
V Sloviansku v Doneckej oblasti v sobotu záchranári ukončili záchranné práce po útoku z 22. novembra. Z trosiek zasiahnutej päťposchodovej obytnej budovy vytiahli telá desiatich obetí vrátane dieťaťa. Práce podľa záchrannej služby komplikovala „neustála hrozba ďalšieho ostreľovania a vysoká aktivita nepriateľských bezpilotných lietadiel“. Záchranári preto museli opakovane prerušovať odstraňovanie trosiek a ukrývať sa v krytoch.
Ruskom dosadení predstavitelia v ukrajinskej Záporožskej oblasti uviedli, že dve osoby - vodič a zdravotná sestra - zahynuli a dve ďalšie sú zranené v dôsledku ukrajinského útoku dronom, ktorý zasiahol zdravotnícke vozidlo v tejto oblasti.
Ministerstvo obrany Ruskej federácie v sobotu oznámilo, že jeho jednotky v noci zostrelili 1246 ukrajinských dronov. Podľa AP ide o jeden z najvyšších počtov, ktoré zaznamenali od začiatku vojny. Rusko neuviedlo, koľko dronov Ukrajina vypustila na jeho územie, ani koľko z nich zasiahlo ciele.
Starosta Moskvy Sergej Sobianin tvrdí, že za osem hodín ruské sily zostrelili 123 ukrajinských dronov, ktoré sa blížili k hlavnému mestu. Od piatku večera sa podľa neho blížilo k Moskovskej oblasti celkovo 462 dronov, pričom „väčšinu“ sa podľa neho podarilo potlačiť.
Gubernátor Rostovskej oblasti Jurij Sľusar v sobotu uviedol, že v noci zostrelili nad oblasťou 50 dronov vrátane nad mestom Novošachtinsk, v ktorom sa nachádza ropná rafinéria.
Sľusar neuviedol, či došlo k zásahom alebo škodám. Niektoré ruské a ukrajinské kanály na Telegrame podľa AP informovali, že niekoľko dronov zasiahlo spomínanú rafinériu, pričom došlo k rozsiahlemu požiaru.
V ruskej Samarskej oblasti ukrajinské drony zasiahli „priemyselné zariadenia“, tvrdí tamojší gubernátor Viačeslav Fedoriščev. Útok sa podľa jeho slov podarilo odraziť a nedošlo k žiadnym úmrtiam či zraneniam. Len niekoľko hodín predtým ukrajinské a ruské telegramové kanály informovali, že drony zasiahli uzol, v ktorom sa križujú štyri ropovody.
Z Brianskej oblasti hraničiacej s Ukrajinou hlásia po dronovom útoku na autobus deväť zranených.
Sedem osôb prišlo o život a sedem ďalších utrpelo zranenia pri ruskom údere na závod v meste Nižyn v Černihivskej oblasti na severe Ukrajiny, uviedla štátna záchranná služba. Na mieste piatkového útoku v sobotu ukončili záchranné operácie. Záchranárom sa podarilo spod trosiek zachrániť jednu osobu.
Záchranná služba na platforme Telegram uviedla, že „nepriateľ od rána“ útočí na mesto Bila Cerkva, pričom zranenia utrpeli traja ľudia. Útoky zasiahli obytné budovy či objekty infraštruktúry.
V Sloviansku v Doneckej oblasti v sobotu záchranári ukončili záchranné práce po útoku z 22. novembra. Z trosiek zasiahnutej päťposchodovej obytnej budovy vytiahli telá desiatich obetí vrátane dieťaťa. Práce podľa záchrannej služby komplikovala „neustála hrozba ďalšieho ostreľovania a vysoká aktivita nepriateľských bezpilotných lietadiel“. Záchranári preto museli opakovane prerušovať odstraňovanie trosiek a ukrývať sa v krytoch.
Ruskom dosadení predstavitelia v ukrajinskej Záporožskej oblasti uviedli, že dve osoby - vodič a zdravotná sestra - zahynuli a dve ďalšie sú zranené v dôsledku ukrajinského útoku dronom, ktorý zasiahol zdravotnícke vozidlo v tejto oblasti.
Ministerstvo obrany Ruskej federácie v sobotu oznámilo, že jeho jednotky v noci zostrelili 1246 ukrajinských dronov. Podľa AP ide o jeden z najvyšších počtov, ktoré zaznamenali od začiatku vojny. Rusko neuviedlo, koľko dronov Ukrajina vypustila na jeho územie, ani koľko z nich zasiahlo ciele.
Starosta Moskvy Sergej Sobianin tvrdí, že za osem hodín ruské sily zostrelili 123 ukrajinských dronov, ktoré sa blížili k hlavnému mestu. Od piatku večera sa podľa neho blížilo k Moskovskej oblasti celkovo 462 dronov, pričom „väčšinu“ sa podľa neho podarilo potlačiť.
Gubernátor Rostovskej oblasti Jurij Sľusar v sobotu uviedol, že v noci zostrelili nad oblasťou 50 dronov vrátane nad mestom Novošachtinsk, v ktorom sa nachádza ropná rafinéria.
Sľusar neuviedol, či došlo k zásahom alebo škodám. Niektoré ruské a ukrajinské kanály na Telegrame podľa AP informovali, že niekoľko dronov zasiahlo spomínanú rafinériu, pričom došlo k rozsiahlemu požiaru.
V ruskej Samarskej oblasti ukrajinské drony zasiahli „priemyselné zariadenia“, tvrdí tamojší gubernátor Viačeslav Fedoriščev. Útok sa podľa jeho slov podarilo odraziť a nedošlo k žiadnym úmrtiam či zraneniam. Len niekoľko hodín predtým ukrajinské a ruské telegramové kanály informovali, že drony zasiahli uzol, v ktorom sa križujú štyri ropovody.
Z Brianskej oblasti hraničiacej s Ukrajinou hlásia po dronovom útoku na autobus deväť zranených.