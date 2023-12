Útoky na vidiecke komunity v Nigérii si vyžiadali už vyše 100 obetí

Abuja 25. decembra (TASR) - Pri sérii útokov na vidiecke komunity v stredonigérijskom zväzovom štáte Plateau zahynulo od soboty už vyše 100 ľudí, uviedol v pondelok predstaviteľ miestnej samosprávy. Nigérijská armáda pôvodne stanovila počet obetí na 16, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Je potvrdené, že až 113 osôb bolo zabitých, keďže sobotňajšie boje pretrvávali až do skorých pondelkových hodín," uviedol šéf samosprávy pre oblasť Bokkos.



Spresnil, že polovojenské gangy, ktoré miestni volajú "banditi", podnikli koordinované útoky v najmenej 20 rôznych komunitách. Okrem obetí na životoch našli v oblasti aj vyše 300 zranených, ktorých previezli do okolitých nemocníc.



Útoky, ktoré sa začali na území Bokkos, sa rozšírili do susednej oblasti Barkin Ladi, poznamenal tamojší miestny predseda.



Guvernér zväzového štátu Plateau v nedeľu odsúdil "barbarské, brutálne a neopodstatnené" útoky. Jeho hovorca dodal, že vláda príjme proaktívne opatrenia s cieľom obmedziť prebiehajúce prepady proti nevinným civilistom.



Ľudskoprávna organizácia Amnesty International kritizovala vládu v súvislosti s najnovšími útokmi. Na sociálnej sieti X napísala, že "nigérijské úrady nedokázali ukončiť pravidelné smrtiace útoky na vidiecke komunity v štáte Plateau".



Severozápad i centrálne oblasti Nigérie dlhodobo terorizujú banditské milície, ktoré zo základní umiestnených hlboko v lesoch podnikajú nájazdy na dediny so zámerom rabovať a unášať obyvateľov kvôli výkupnému.