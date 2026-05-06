ÚTOKY NOŽOM: Pri dvoch rôznych útokoch utrpeli zranenia dve ženy

Ľubľana 6. mája (TASR) - Pri dvoch rôznych útokoch nožom v slovinskom hlavnom meste Ľubľana utrpeli v stredu zranenia dve ženy. Polícia tvrdí, že incidenty spolu nesúvisia, hoci sa odohrali len niekoľko stovák metrov od seba. TASR o tom informuje podľa správy agentúry STA.

Okolo poludnia 50-ročný muž po hádke bodol 42-ročnú ženu. Previezli ju do nemocnice a jej poranenia nie sú život ohrozujúce. Podozrivého rýchlo zadržali a ostáva vo väzbe.

O niekoľko hodín 52-ročný muž bodol 31-ročnú ženu a ťažko ju poranil. Podľa polície nie sú vo vzťahu, ale bývajú na rovnakej adrese. Aj tohto muža zadržali.

Polícia zdôraznila, že prípady spolu nesúvisia a vyšetruje ich samostatne.
