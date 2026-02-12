< sekcia Zahraničie
Útoky prerušili dodávky tepla pre takmer 2600 obytných budov v Kyjeve
Pred najnovšími údermi bolo po masívnych ruských útokoch za posledné týždne viac ako 1000 z približne 12.000 bytových domov v ukrajinskom hlavnom meste bez kúrenia.
Autor TASR
Kyjev 12. februára (TASR) - Takmer 2600 obytných budov v ukrajinskej metropole je po ruských útokoch z noci na štvrtok bez dodávok tepla, oznámil starosta hlavného mesta Vitalij Kličko. Pri nočných útokoch na Ukrajine prišli o život dvaja ľudia a sedem utrpelo zranenia a podľa tamojších predstaviteľov boli zamerané na energetické zariadenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Po nočnom masívnom útokom s cieľom poškodenia kritickej infraštruktúry, na ktorú sa zameral nepriateľ, je takmer 2600 ďalších budov v hlavnom meste bez tepla,“ napísal Kličko na platforme Telegram.
Pred najnovšími údermi bolo po masívnych ruských útokoch za posledné týždne viac ako 1000 z približne 12.000 bytových domov v ukrajinskom hlavnom meste bez kúrenia.
V Kyjeve pritom podľa starostu utrpeli zranenia aj dva ľudia. Jeden z nich je vo vážnom stave.
V Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny ruské jednotky opäť útočili na prístavné mesto Odesa. V jednej z mestských častí poškodili objekt infraštruktúry a takisto bizniscentrum, uviedol veliteľ oblastnej vojenskej správy Serhij Lysak. Podľa predbežných informácií utrpela zranenia jedna osoba. Po zásahu deväťposchodovej budovy poskytli 23 osobám psychologickú pomoc. Približne 300.000 ľudí je bez dodávok vody.
Dvaja ľudia zahynuli pri útoku v meste Lozova na východe Ukrajiny. V dôsledku útokov došlo aj k výpadku elektrickej energie a úrady preto používajú alternatívne zdroje energie pre kritickú infraštruktúru.
Po útoku v Dnipre sú zranené štyri osoby. Ukrajinský minister pre komunity Oleksij Kuleba oznámil, že viac ako 10.000 odberateľov je bez tepla. „Toto je ďalší pokus pripraviť Ukrajincov o základné služby uprostred zimy. Obnovovacie práce však nepretržite pokračujú,“ uviedol.
Ukrajinské vzdušné sily uviedli, že Rusko v noci vyslalo 219 dronov a 24 rakiet, z ktorých protivzdušná obrana zneškodnila 197 dronov a 16 rakiet.
Ruská armáda vo štvrtok oznámila, že jej protivzdušná obrana odrazila raketový útok na Volgogradskú oblasť na juhu európskej časti krajiny. Padajúce trosky však spôsobili požiar vo vojenskom objekte a viedli k evakuácii neďalekej obce.
