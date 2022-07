Útoky Ruska na prístav v Odese odsúdili Guterres i Borrell

New York/Brusel 23. júla (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v sobotu "jednoznačne odsúdil" raketové útoky na ukrajinské prístavné mesto Odesa, ktoré je kľúčové čo sa týka vývozu obilia cez Čierne more. Šéf európskej diplomacie Josep Borrell v reakcii na útoky, ku ktorým došlo deň po tom, čo Kyjev a Moskva podpísali v Turecku prelomové dohody na odblokovanie exportu obilia, uviedol, že ide o "odsúdeniahodný" čin. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Generálny tajomník jednoznačne odsudzuje dnešné útoky na ukrajinský prístav v Odese," uviedol vo vyhlásení Guterresov hovorca Farhan Haq. "Úplná implementácia (dohody) zo strany Ruskej federácie, Ukrajiny a Turecka je nevyhnutná," zdôraznil.



Dodal, že bezpečný vývoz ukrajinského obilia a ďalších produktov na globálne trhy je "zúfalo potrebný na riešenie globálnej potravinovej krízy a na zmiernenie utrpenia miliónov ľudí v núdzi na celom svete".



"Európska únia ostro odsudzuje ruské raketové útoky na odeský prístav. Útočenie na cieľ, ktorý je kľúčový pre export obilia, deň po podpísaní dohôd v Istanbule je mimoriadne odsúdeniahodné a znova demonštruje absolútne ignorovanie medzinárodného práva a záväzkov zo strany Ruska," napísal Borrell na Twitteri.



Ruské rakety podľa hovorcu ukrajinských vzdušných síl Jurija Ihnata zasiahli v sobotu zariadenie na spracovanie obilia. "Odeský prístav bol zasiahnutý presne tam, kde sa spracovávali zásielky obilia. Dve rakety zasiahli presne prístavnú infraštruktúru, kde bolo samozrejme obilie," povedal Ihnat pre AFP.



Hovorca južného velenia ukrajinských ozbrojených síl zase podľa stanice Sky News povedal, že Moskva zasiahla v odeskom prístave prečerpávaciu stanicu, avšak "nespôsobila značné škody".



Zástupcovia Ukrajiny a Ruska v piatok oddelene podpísali v Istanbule dohody s OSN a Tureckom, ktoré umožnia vývoz ukrajinského obilia cez Čierne more. V prístavoch alebo v silách na ukrajinskom pobreží uviazlo vyše 20 miliónov ton obilia a od neho sú závislé krajiny Blízkeho východu aj Afriky.