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Útoky Ruska na Kyjev poškodili veľvyslanectvo Rakúska a Holandska
Reportéri agentúry AFP hlásili z Kyjeva hlasné výbuchy počas celého dňa.
Autor TASR
Kyjev 19. novembra (TASR) - Ruské útoky na Kyjev si vo štvrtok vyžiadali jednu obeť. Ofenzíva taktiež poškodila historickú katedrálu v meste, ako aj veľvyslanectvá Rakúska a Holandska, oznámili miestne úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Rusko terorizuje Kyjev s dronmi celý deň... Vieme o najmenej štyroch ľuďoch, ktorí doposiaľ utrpeli zranenia, a jedna osoba zahynula,“ povedal ukrajinský premiér Serhij Koreckyj.
Reportéri agentúry AFP hlásili z Kyjeva hlasné výbuchy počas celého dňa. Podľa nich sa opakovane zameriavali na centrálnu štvrť Podil.
Útoky spôsobili menšie škody na budove rakúskeho veľvyslanectva a na Katedrále svätého Vladimíra, informovali reportéri. Najmenej jedno z veľkých okien katedrály bolo rozbité a pracovníci odstraňovali úlomky skla.
Holandský minister zahraničných vecí Tom Berendsen na sieti X oznámil, že útoky zasiahli aj budovu holandskej ambasády. „Našťastie, naši kolegovia sú v poriadku a v bezpečí, hoci budova utrpela menšie škody,“ potvrdil.
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha uviedol, že trosky dopadli aj do areálu jeho rezortu.
K štvrtkovým útokom došlo v čase, keď sa ruský prezident Vladimir Putin v čínskom meste Šen-čen stretol s prezidentmi Číny a USA Si Ťin-pchingom a Donaldom Trumpom. „Putin sa v Šen-čene vydával za globálneho lídra. V skutočnosti je však globálnym zločincom a teroristom. A tak by sa s ním aj malo zaobchádzať,“ vyhlásil Sybiha.
„Rusko terorizuje Kyjev s dronmi celý deň... Vieme o najmenej štyroch ľuďoch, ktorí doposiaľ utrpeli zranenia, a jedna osoba zahynula,“ povedal ukrajinský premiér Serhij Koreckyj.
Reportéri agentúry AFP hlásili z Kyjeva hlasné výbuchy počas celého dňa. Podľa nich sa opakovane zameriavali na centrálnu štvrť Podil.
Útoky spôsobili menšie škody na budove rakúskeho veľvyslanectva a na Katedrále svätého Vladimíra, informovali reportéri. Najmenej jedno z veľkých okien katedrály bolo rozbité a pracovníci odstraňovali úlomky skla.
Holandský minister zahraničných vecí Tom Berendsen na sieti X oznámil, že útoky zasiahli aj budovu holandskej ambasády. „Našťastie, naši kolegovia sú v poriadku a v bezpečí, hoci budova utrpela menšie škody,“ potvrdil.
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha uviedol, že trosky dopadli aj do areálu jeho rezortu.
K štvrtkovým útokom došlo v čase, keď sa ruský prezident Vladimir Putin v čínskom meste Šen-čen stretol s prezidentmi Číny a USA Si Ťin-pchingom a Donaldom Trumpom. „Putin sa v Šen-čene vydával za globálneho lídra. V skutočnosti je však globálnym zločincom a teroristom. A tak by sa s ním aj malo zaobchádzať,“ vyhlásil Sybiha.