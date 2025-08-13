< sekcia Zahraničie
Pri ruských útokoch na Ukrajine zahynuli najmenej traja civilisti
Autor TASR
Kyjev 13. augusta (TASR) - Najmenej traja civilisti prišli v stredu o život pri útokoch ruskej armády v Chersonskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny. S odvolaním sa na miestne úrady o tom informovala britská stanica BBC, píše TASR.
Podľa šéfa regionálnej vojenskej správy Olexandra Prokunina ruská armáda v stredu ráno v okrese Berislav pomocou dronu zaútočila na civilné auto a zhodila naň výbušniny. O život prišli muž a žena. Ďalšia obyvateľka Chersonskej oblasti prišla o život v stredu ráno pri delostreleckom útoku v dedine Čornobajivka.
Ukrajina v noci na stredu čelila útokom 49 dronov typu Šáhid a falošných dronov, ktoré síce nenesú výbušniny, ale sú navrhnuté tak, aby zahltili ukrajinskú protivzdušnú obranu. Rusko vyslalo do útoky aj dve balistické strely typu Iskander-M a KN-23, ktoré ruská armáda vypálila z Kurskej oblasti.
Útočné drony zasiahli Doneckú, Sumskú a Černihivskú oblasť, zatiaľ čo rakety mierili na Poltavskú oblasť, uviedlo ukrajinské letectvo a dodalo, že tieto útoky odrazilo. Podľa toho istého zdroja bolo terčom útokov 15 lokalít.
Ruské ministerstvo obrany v stredu ráno informovalo, že v noci na stredu bolo nad šiestimi ruskými regiónmi, ako aj nad anektovaným Krymom, zostrelených 46 ukrajinských dronov.
Ruské ministerstvo tvrdí, že 15 dronov bolo zostrelených nad Brianskou oblasťou, 11 nad Volgogradskou, sedem nad Rostovskou oblasťou a päť nad Krasnodarským krajom. Zvyšné drony boli podľa vyhlásenia zostrelené nad Belgorodskou a Voronežskou oblasťou, ako aj nad Krymom a Azovským morom.
V Slaviansku na Kubáni v Krasnodarskom kraji dopadli trosky dronu na územie ropnej rafinérie, uviedli tamojšie úrady. Vo Volgograde dopadli trosky dronu na strechu 16-poschodovej bytovej budovy, informoval gubenátor oblasti Andrej Bočarov.
