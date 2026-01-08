Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Útoky ruskej armády si na Ukrajine vyžiadali životy štyroch civilistov

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Zo správ ukrajinských médií vyplýva, že ruské jednotky v Chersone zaútočili na kaviareň.

Autor TASR
Kyjev 8. januára (TASR) - Útoky ruskej armády na juhu Ukrajiny si vo štvrtok vyžiadali životy štyroch civilistov. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.

Pri útoku dronom v blízkosti obce Beryslav v Chersonskej oblasti zahynul jeden muž a ďalšia osoba utrpela zranenia, uviedol v príspevku na platforme Telegram gubernátor Olexandr Prokudin.

Traja ďalší ľudia prišli o život pri útoku v centre mesta Cherson. Úrady tiež uviedli, že pri tomto útoku boli zranené ďalšie dve osoby.

Zo správ ukrajinských médií vyplýva, že ruské jednotky v Chersone zaútočili na kaviareň. Pri obci Beryslav ruský dron zhodil muníciu na civilné auto, pričom zabil 64-ročného muža.

Mesto Cherson sa nachádza blízko frontovej línie na brehu rieky Dneper a je často terčom útokov ruskej armády, ktorá vojnu proti Ukrajine rozpútala vo februári 2022.

Ruská armáda v noci na štvrtok zaútočila na Ukrajinu 97 dronmi. Ukrajinskej protivzdušnej obrane sa podarilo zlikvidovať alebo vyradiť z boja 70 z týchto bezpilotných lietadiel. Zvyšných 27 dronov zasiahlo ciele v 13 lokalitách.

Okrem toho v noci na štvrtok došlo k mohutnému ruskému útoku na elektrickú sieť na juhu Ukrajiny, ktorý spôsobil, že väčšina spotrebiteľov v Dnepropetrovskej a Záporožskej oblasti vrátane regionálnych metropol zostala bez prúdu.
