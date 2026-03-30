Útoky si vyžiadali štyri obete v Gaze a na Západnom brehu Jordánu
Lekári uviedli, že traja ľudia zahynuli a ďalší dvaja utrpeli zranenia, keď izraelské lietadlo vypálilo raketu na miesto, kde sa nachádzala skupina Palestínčanov v blízkosti štvrte Zajtún.
Autor TASR
Bejrút 30. marca (TASR) - Izraelský letecký útok v Pásme Gazy si vyžiadal najmenej tri obete a ďalšie dve osoby utrpeli zranenia, uviedli zdravotnícki predstavitelia. Okrem toho prišiel o život aj jeden muž na Západnom brehu Jordánu, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.
Lekári uviedli, že traja ľudia zahynuli a ďalší dvaja utrpeli zranenia, keď izraelské lietadlo vypálilo raketu na miesto, kde sa nachádzala skupina Palestínčanov v blízkosti štvrte Zajtún v meste Gaza. Izrael sa k útoku doposiaľ nevyjadril.
Od začiatku vojny v októbri 2023 zahynulo viac ako 72.000 ľudí, pričom boje formálne ukončilo prímerie medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas v októbri 2025. Násilie v Pásme Gazy ale pokračuje, a to aj po začatí izraelsko-americkej ofenzívy proti Iránu. Zdravotnícke úrady na území uvádzajú, že od začiatku konfliktu 28. februára izraelské sily zabili najmenej 50 Palestínčanov.
Predstavitelia z Izraelom okupovaného Západného brehu oznámili, že izraelské jednotky zastrelili aj 22-ročného muža v blízkosti mesta Hebron. Podľa ich slov vojaci následne telo odniesli. Palestínske bezpečnostné zdroje tvrdia, že izraelskí vojaci muža nechali vykrvácať a zabránili záchranárom poskytnúť mu pomoc. Izraelská armáda však vyhlasuje, že jej jednotky zastrelili Palestínčana, ktorý sa proti vojakom rozbehol s nožom v ruke.
Židovskí osadníci zabili na Západnom brehu najmenej päť Palestínčanov od začiatku konfliktu s Iránom, pripomenula ministerstvo zdravotníctva Palestínskej samosprávy.
