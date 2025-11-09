< sekcia Zahraničie
Útoky Ukrajiny zapríčinili výpadky elektriny v ruských oblastiach
V jednej z obcí v Kurskej oblasti podľa gubernátora Alexandra Chinštejna vypukol požiar, ktorý zapríčinil prerušenie dodávok elektriny v desiatich lokalitách.
Autor TASR
Moskva 9. novembra (TASR) - Ukrajinské útoky na energetickú infraštruktúru Ruska spôsobili, že viac ako 20.000 ľudí v niekoľkých ruských pohraničných regiónoch zostalo bez elektriny, oznámili v nedeľu miestne úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Gubernátor Belgorordskej oblasti Viačeslav Gladkov uviedol, že „sieť dodávok elektriny a tepla (v meste Belgorod) je vážne poškodená“. „Problémy s dodávkou elektriny postihli niekoľko ulíc... Viac ako 20.000 obyvateľov je bez elektrickej energie,“ potvrdil Gladkov na platforme Telegram.
V jednej z obcí v Kurskej oblasti podľa gubernátora Alexandra Chinštejna vypukol požiar, ktorý zapríčinil prerušenie dodávok elektriny v desiatich lokalitách. Gubernátor Voronežskej oblasti Alexandr Gusev informoval o požiari v miestnom vykurovacom zariadení.
Kyjev a Moskvy v uplynulých mesiacoch opakovane útočia na svoju energetickú infraštruktúru.
Ruské útoky v sobotu výrazne poškodili dve ukrajinské jadrové elektrárne, ktoré v dôsledku ofenzívy museli znížiť výkon, a vyžiadali si najmenej štyri obete.
Podľa ukrajinského letectva Moskva v noci na nedeľu vyslala na energetické zariadenia krajiny 69 dronov, z ktorých sa Kyjevu podarilo zostreliť 34, uviedla AFP.
Ukrajina zase v poslednej dobe zintenzívnila útoky na ruské ropné sklady a rafinérie s cieľom oslabiť dôležitý vývoz energií a spôsobiť nedostatok paliva naprieč Ruskom. Ruské ministerstvo obrany podľa AFP informovalo, že nad hranicou v Brianskej oblasti zostrelilo v noci na nedeľu 44 dronov.
