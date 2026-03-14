Útoky USA nepoškodili ropné zariadenia na ostrove Chark, tvrdí Irán
Autor TASR
Teherán 14. marca (TASR) - Ropná infraštruktúra na iránskom ostrove Chark nebola pri amerických leteckých útokoch poškodená, uviedli v sobotu iránske médiá po tom, čo prezident USA Donald Trump na sociálnych sieťach pohrozil údermi na ropné zariadenia na tomto ostrove, ktorý má pre Teherán kľúčový význam. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a stanice Sky News.
Iránska agentúra Fárs s odvolaním sa na zdroje v teréne uviedla, že k poškodeniu ropných zariadení na tomto ostrove nedošlo. Trump predtým pohrozil, že zaútočí na ropnú infraštruktúru na ostrove Chark v severnej časti Perzského zálivu v prípade, že bude Irán pokračovať v blokáde strategicky významného Hormuzského prielivu.
Po Trumpových vyhrážkach zasa Teherán v sobotu pohrozil, že zničí ropnú infraštruktúru patriacu spoločnostiam spolupracujúcim s USA. Tieto zariadenia budú „okamžite zničené a premenené v kôpky popola“ v prípade útokov na iránsku energetickú infraštruktúru, pohrozilo centrálne velenie iránskych ozbrojených síl so sídlom v al-Anbijá. Vyhlásenie zverejnili iránske tlačové agentúry Fárs a Tasním s tým, že ide o reakciu na Trumpove výroky na sociálnych sieťach, podľa ktorých vojenské údery „vymazali“ vojenské ciele na ostrove Chark.
Ostrov sa nachádza približne 30 kilometrov od iránskej pevniny a cez neho prebieha približne 90 percent iránskeho exportu ropy, uvádza sa v nedávnej správe spoločnosti JP Morgan.
Najnovšia vojna na Blízkom východe, ktorá sa začala spoločnými americko-izraelskými útokmi na Irán v sobotu 28. februára, vyvolala chaos na svetových trhoch a prudko zvýšila ceny ropy. pripomína AFP. Iránske útoky prakticky zastavili námornú dopravu v Hormuzskom prielive, čo investorov a vlády na celom svete znepokojuje vzhľadom na riziko poklesu dodávok energie a vyššej inflácie.
